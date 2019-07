Az agglomerációban letelepedni vágyók számára az egyik legkeresettebb település Sukoró

A Velencei-tó északi partján virágzó Sukoró földrajzi fekvése, geológiai képződményei, történelmi múltja, hagyományainak ápolása szempontjából a térség egyik gyöngyszeme, kuriózuma. Az agglomerációban letelepedni vágyók számára az egyik legkeresettebb település – mondja Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester.

– A falu természeti adottságai, történelmi és épített értékei, valamint nem utolsósorban az utóbbi évek minőségi életet kínáló fejlesztései miatt sokan választják településünket otthonuk leendő helyszínének. Ennek ékes bizonyítéka a folyamatosan növekvő lakosságszám. A sukorói őslakosok szívesen fogadják a hozzánk költöző családokat, akik igyekeznek a helyi értékekkel, szokásokkal, elvárásokkal azonosulni – hangsúlyozza a polgármester asszony.

Ősszel átadják a fogorvosi rendelőt

Az önkormányzat képviselő-testülete minden évben kidolgozza fejlesztési koncepcióját: – Az elmúlt közel egy évtizedben, azon belül is az utóbbi öt évben legfontosabb célkitűzésünknek megfelelően az önkormányzati alapfeladat ellátási rendszerét építettük át, épületeket újítottunk fel, vagy éppen bővítettük azokat. A mindenkori költségvetési adatok figyelembevételével, a település erős működését szem előtt tartva, párhuzamosan, lépésről lépésre valósítottuk meg célkitűzéseinket. Így lett Sukorónak új háziorvosi rendelője, új kultúrháza, valamint egyedi könyvtár-borház épülete. Új óvodai és iskolai foglalkoztatót alakítottunk ki és az udvarok is gazdagodtak játszóelemekkel. A fiatal családosok letelepedése nyomán bölcsőde épült, megvalósult a településfejlesztést üzemeltető géppark hálózat bővítése, valamint a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítésére is sor került. A falu központja is új arculatot kapott, az egyik legszebb főteret tudhatjuk magunkénak, melynek egyik legfőbb történelmi jelképeként felavattuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére alkotott Battyány-Móga szoborcsoportot – sorolja Mészárosné Hegyi Gyöngyi, ám a sornak még nincs vége: – A település történelmi és népi örökségeinek megőrzését szolgáló Néprajzi Házunk is megújult. Új járdaszakaszokat építettünk a már járhatatlanná vált útvonalakon. Új buszvárókat létesítettünk a régi, elhasználódott peronokat felújítottuk. A természetet kedvelő kerékpározók nagy örömére megépült a Sukorói „strand”-tól a Nadap–Sukoró településeket összekötő kerékpárút, melyen végigtekerve Sukoró legfőbb látványosságaival találkozhat az erre járó turista.

A közel 50 kilométeres belterületi úthálózatunkból több mint 23 kilométer utat felújítottunk, a murvás földutak szilárd burkolatot kaptak.

Tavasszal adták át a megújult központi játszóteret, míg a többin állagmegóvást végeztek, a közeljövőben pedig fásítás következik majd a szülők javaslatait meghallgatva, hogy a meleg nyári napokon is élvezetes legyen a szabadban töltött idő. A műfüves sportpálya szomszédságában alakították ki a szabadtéri sportparkot is. A környezetvédelem területén is nagyot lépett előre Sukoró: az elmúlt év egyik legjelentősebb beruházása ugyanis a csapadékvíz-elvezetés projektje volt. Kialakították a Zöld Kert ág- és nyesedékaprító telepet, valamint a sokak által várt, az átadás óta pedig egyre közkedveltebb piacra is kiemelten büszkék, mondja a település vezetője.

Az ősz folyamán pedig átadják az új fogorvosi rendelőt. Emellett tervezik az alapellátási intézmények további bővítését, hiszen a folyamatosan beköltöző fiatal családok, a születések számának növekedése szükségessé teszik bölcsőde és óvoda mielőbbi kapacitásnövelését. – Nem is lehetséges néhány mondatban több évnyi kisebb-nagyobb fejlesztést felsorolni – így Mészárosné, hozzátéve: – De mindent, amit elértünk, boldogsággal és büszkeséggel tölt el, mert Sukoróért, a településünkért és az itt élő emberekért dolgoztunk.