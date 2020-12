Avartakarítás zajlik Székesfehérváron

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. folyamatosan dolgozik a közterületeken lehullott falevelek eltakarításán. Összehangolt, járat szerinti gyűjtést szerveznek kézi eszközök segítsége mellett, nagy teljesítményű szívógépek használatával.

A körülbelül száz dolgozó már kétszer végigjárta a város területét, jelenleg pedig a harmadik kör végénél tartanak a munkálatokban. Az elmúlt napokban beköszöntött hideg idő és a hajnali fagyok miatt most rengeteg levél hullott le a fákról, így felgyorsultak a folyamatok. Jelenleg nem lehet megmondani, szükség lesz-e még újabb teljes körű takarításra, ez továbbra is az időjárás változásától függ. Pluszfeladatot jelentenek azonban a platánfa levelei. Ezeket nem befolyásolják a meteorológiai változások, Bozai István, a városgondnokság ügyvezetője elmondta, ezek egészen márciusig hullajtják lombkoronájukat. A legtöbb munka tehát még mindig a Gyümölcs utca környékén vár kollégáira.

Rendelet alapján azonban a lakosság feladata is az ősszel lepotyogó falevelek eltakarítása. A hivatalos határozat alapján a járdák házak előtt húzódó szakasza, valamint a mellette fekvő kis kertek rendben tartása a lakók feladata, nemcsak az őszi munkálatok szempontjából, de a téli időszakban is a havazást és a burkolat jegesedését követően. A városgondnokság tapasztalatai alapján a kertvárosban ez sokkal inkább működik, ott a lakók eleget tesznek kötelezettségeiknek. Ezeken a területeken nagyon kevés munkájuk van az önkormányzat dolgozóinak. A lakótelepeken és a társasházak környezetében viszont sokkal többet dolgoznak, azokat a munkálatokat is elvégzik, amik hivatalosan az ott élők feladatai lennének.