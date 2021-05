Autizmusbarát címet kapott a ráckeresztúri óvoda

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda két éve pályázat útján csatlakozott az európai uniós támogatással megvalósuló Montázs projekthez. A helyi és a környékbeli településekről érkezett óvónők hatvanórás továbbképzésen vehettek részt.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Mosoly Óvoda, ugyanis a Montázs projekt lezárult, s munkájuk elismeréseként megkapták az autizmusbarát intézmény címet; országos szinten gyakorlatilag az egyedüli óvodaként.

A Montázs projekt fő célja, hogy a fogyatékkal élő személyek számára szükségleteiket figyelemmel követő szolgáltatások, fejlesztések valósuljanak meg. A ráckeresztúri óvoda a fenntartó önkormányzat támogatásával – az országban egyetlen óvodaként – csatlakozott ehhez az intézményfejlesztési programhoz, amelynek következtében a jövőben akár olyan autista gyermekeket is fogadhatnak, akiknél az integrált nevelés a legmegfelelőbb támogatási forma – tudtuk meg Gáborné Kutasi Katalintól.

Az óvodavezető beszámolt arról, hogy természetesen ehhez szükség volt az óvodai dolgozók felkészítésére is, hiszen az autizmussal élő gyerekek integrációja csak akkor lehet sikeres, ha szakképzett óvónők, pedagógiai asszisztensek és dajkák foglalkoznak a kicsikkel.

Az óvodavezető rendkívül nyitott az új dolgok befogadására, a folyamatos tanulásra, és munkatársait is igyekszik meggyőzni a folyamatos önfejlesztés szükségességéről. Érdekesség, hogy Gáborné külön kutatást is végzett az óvónők körében, hiszen ők szembesülnek leginkább a mindennapokban az integráció során felmerülő problémákkal. A témaválasztást az is indokolta, hogy a sajátos nevelésű gyerekek létszáma növekszik, és sajnos ez egyre nagyobb terhet ró a pedagógusokra, akik az alapképzésben nem kapták meg az integrációhoz szükséges ismereteket.

Ha pedig hiányzik a megfelelő elméleti és gyakorlati tudás, nehezebb a hatékony munkavégzés. A Mosoly Óvodába jelenleg két autista spektrumzavaros kisgyerek jár, velük külön is rendszeresen foglalkoznak gyógypedagógusok: logopédus és mozgásfejlesztő gyógytornász. A sikerhez persze nagyon fontos, hogy időben felismerjék a problémákat, megoldási lehetőségeket tudjanak feltérképezni, szaksegítséget tudjanak kérni. A jó kommunikáció és együttműködés pedig elengedhetetlen a szülőkkel is.

Az óvodavezető bízik abban, hogy a projekt eléri célját s egyre több óvodapedagógus rendelkezik majd e téren is megfelelő szakmai tudással. Ennek érekében a jövőben is tervezi helyi továbbképzések szervezését, melyen – ahogyan az elmúlt két évben – a régió más településeiről, például Ercsiből, Martonvásárról, Pusztaszabolcsról, Székesfehérvárról, Százhalombattáról, Érdről is részt vehetnek óvónők.