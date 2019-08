Augusztus közepén támadhat a parlagfű

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatása szerint ugyan még nem kezdődött el a parlagfű tömeges virágzása, de a pollenszórás július utolsó napjaiban az Alföldön, a fővárosban és térségében már elérheti az allergiás tüneteket okozó szintet.

A közreadott információk szerint az idei allergiás időszak várhatóan gyengébb lesz a szokásosnál. Az augusztus eleji megjelenést követően a pollenkoncentráció lassú emelkedésére lehet számítani, a hónap közepére pedig országszerte tüneteket okozhat a parlagfű virágpora. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján szeptember első felében lesz tapasztalható. Az NNK a közleményben kitért arra is, hogy idén a parlagfű virágzása a korábbi évekhez képest később kezdődik el. Jelenleg a parlagfűállomány az ország nagy részén fejletlen, kevesebb a növény és a virágzat, a tövek is alacsonyabbak. A májusi, szokatlanul hűvös időjárás feltehetően késleltette a parlagfű csírázását, később pedig a szárazság korlátozta a tövek növekedését. Ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy az allergiás tünetek megjelenésére a mérsékeltebb pollenterhelés ellenére is számítani kell, ezért azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb keressék fel kezelőorvosukat, és kezdjék meg a gyógyszeres kezelést. A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR) térképes előrejelzése segítségével egyébként bárki naponta tájékozódhat az aktuális helyzetről. A PPRR közvetlenül elérhető a polleninfo.oki.hu weboldalon. Az oldal tanúsága szerint a napokban Fejérben – egyelőre – nem lesz riasztás. Szeged, Debrecen és Budapest térségében azonban már az úgynevezett figyelmeztetés szint áll be. A tájékoztató anyagban általánosságban is hangsúlyozták, hogy az allergiában szenvedők könnyebben enyhíthetik tüneteiket, ha előre tudják, hogy melyik allergén virágzik. Az efop180.antsz.hu weboldalon megtalálható pollennaptár számos növényről tájékoztat. A mai napra vonatkozó, tegnap kiadott prognózis szerint közepes koncentrációban vannak jelen a hazai levegőben a csalánfélék, s alacsony koncentrációban – a parlagfű mellett – a pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, a hárs, a kenderfélék, a disznóparéj- libatopfélék és az üröm.

