Átfogó tudásanyagot kapnak a gyerekek a Pillikéknél

A művészeti iskola keretein belül működő Pillikék gyermek­nép­tánc­csoport húszéves. Sok fiatal sajátította itt el a tánc tudományát, s azzal együtt magába szívta magyar népi kultúránkat. A művészeti vezetőkkel beszélgettünk.

A tordasi Sajnovics János Általános Iskolában 1991 óta tanítanak néptáncot. Az alapfokú művészetoktatás 1997-től a Martonvásári Művészeti Iskola keretein belül valósult meg, 2006 óta pedig önállóan, a helyi iskola részintézményeként működik. A Pillikék néptánccsoport megalakulása az 1998-as évhez, egy versenyen való szerepléshez kötődik. Akkor választottak nevet maguknak – mesélték az alapítók, Németh Ildikó és Szabó Szilárd táncművészek-pedagógusok, koreográfusok.

A táncot is anyanyelvi szinten sajátíthatják el a csapat tagjai

Akkor két csoportjuk volt, körülbelül 30-40 fővel, a koreográfiákat azonban közösen csinálták. A létszám hamar megnőtt, ma már 70-80 gyermekkel foglalkoznak, három korcsoportban. Az, hogy ki melyikben táncolhat, nemcsak kortól, hanem tehetségtől és tudástól is függ. Mivel a néptánc alsó tagozaton kötelező, így a kicsik megkapják az alapokat, felső tagozatban, a Pillikékben pedig délutáni foglalkozásokon fejlődhetnek tovább.

A legkisebbek heti kétszer negyvenöt percben, a nagyobbak kétszer két órában, a legidősebbek heti öt órában sajátíthatják el a néptánc tudományát. Utóbbi két korcsoport népi éneket és folklórismeretet is tanul egy-egy órában. Amikor versenyekre, fellépésekre készülnek, akkor külön tehetséggondozó órán is részt vesznek a gyerekek.

Igyekeznek évente leg­alább egy nagyobb eseményen szerepelni, hogy a fiatalok meg tudják mutatni magukat.

Idén a fehérvári „Húzd keresztül!” gyermek- és ifjúsági néptáncfesztiválon vettek részt, de a balatonboglári Méta fesztiválra is visszajárnak. Ezekre külön koreográ­fiákkal készülnek, igaz, Ildikó és Szilárd azt is szereti, ha van lehetőség improvizációra. Ők ugyanis alapvetően abban hisznek, s úgy oktatnak, hogy a néptáncot is anyanyelvi szinten szívja magába a gyermek, tehát éljen együtt a mozdulatokkal, lépésekkel. Így a figurák egymáshoz kötése, a koreográfia létrehozása is könnyebb.

Ildikó és Szilárd mindig figyelembe veszi a csoport terhelhetőségét, tudását, s ahhoz igazodva tanítanak. A tánc­anyag azonban mindig egy-egy kisebb területre, például falura vonatkozik. Tavaly a legnagyobbak válaszúti, idén pedig korondi táncokat tanultak. A művészeti vezetők komplexen, a népi játékokkal, szokásokkal, viselettel együtt adják át az anyagot.

A művészeti iskolában tizenkét éven keresztül tanulhatnak a gyerekek. Ez már igen bőséges tudást ad, s utána sokan a néptánccal kapcsolatos pályát választják. Több egykori tanuló lett például hivatásos táncos, pedagógus.

A húszéves fennállást a minap jó hangulatú műsorral ünnepelték a Hangya Művelődési Házban. A Pillikék csoportjai somogyi játékokat, moldvai és válaszúti táncokat mutattak be, a szintén helyi Tűzifa együttes, valamint a Tordashoz kötődő Tükrös zenekar és Kovács Márton zenetanár, népzenész kíséretével, majd táncházzal.

