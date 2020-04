Átfogó, friss kutatás ad helyzetképet a fehérváriak véleményéről

Három városi tudásközpont kutatáseredményei láttak napvilágot a minap. Ezekből kitűnik: az emberek elégedettek a város és a kormány intézkedéseivel, de jobban tartanak a munkahelyek elvesztésétől, mint a vírustól.

A Prosperis Alba Kutatóközpont a Magyar Városkutató Intézettel és a Titkok Háza Tudományos Élményközponttal együttműködésben elvégzett online kutatása arra keresett választ, milyen mértékben érinti a fehérváriakat a járvány, milyen problémákkal küzdenek a mindennapokban és mire számítanak a közeljövőben. Az önkéntes és anonim online kérdőívet több mint 4500-an töltötték ki, értékelhető és feldolgozható minőségben ennél valamelyest kevesebben: az adatbázis tisztítása után mintegy 4000 kérdőív került be az elemzésbe. A feldolgozott minta Székesfehérvár 16 éven felüli, internethasználó lakosságát reprezentálja, a város egészére nézve +/– 1-2 százalékos pontossággal ad becslést. Alább a felmérés 8 témakörbe rendezett 33 oldalas kiértékelésének főbb megállapításait foglaltuk össze.

Hatan vélték úgy, hogy egyáltalán nincsenek tisztában a tünetekkel

A koronavírus megjelenéséről a válaszadók bő harmada a múlt év végén, közel fele idén januárban, a maradék egyötöd február és március hónapokban szerzett tudomást. Az új betegség híre legkorábban a 40–49 éves, érettségivel és diplomával rendelkező, családi házban, illetve négyfős vagy nagyobb háztartásban élő fehérváriakhoz jutott el. A COVID–19 betegség tüneteivel kapcsolatban a megkérdezettek közel fele teljes mértékben tájékozottnak tartotta magát, kicsivel több mint a fele pedig inkább tájékozottnak. Csupán hatan vélték úgy, hogy egyáltalán nincsenek tisztában a tünetekkel.

Az intézkedések megítélése

Azzal, hogy a Magyar Kormány egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett ki, amellyel különleges jogrend lépett életbe Magyarországon, a válaszadók túlnyomó része tisztában volt. Csupán egytizedüknek nem volt tudomása a különleges jogrendről, egy százalékuknak pedig egyikről sem. Azzal, ahogy a Magyar Kormány a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzetet kezeli, a megkérdezettek egyötöde nagyon, közel fele pedig inkább elégedett. Nagyon elégedetlen csak a fehérvári válaszadók egytizede volt. Életkori és területi bontásban a kormány válságkezelő intézkedéseivel a 40–49 éves, illetve a Maroshegyen és Köfém-Ráchegyen élők voltak leginkább megelégedve. A legkevésbé elégedettek közös jellemzője, hogy rendelkeznek diplomával, vállalkozók és a vallásos hitnek nem tulajdonítanak jelentőséget a mindennapi életben. Az inkább egyetértők közös vonása, hogy érettségivel, diplomával rendelkeznek. Nemek szerinti bontásban kitűnik: a válaszadó nők kétharmada elégedett azzal, ahogy a kormány a jelenlegi helyzetet kezeli.

Azzal, ahogyan Székesfehérvár önkormányzata a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzetet kezeli, a megkérdezettek fele nagyon, négytizede inkább elégedett. Csupán egy százalékuk volt nagyon elégedetlen.

Nemek szerinti bontásban a nők több mint a fele volt nagyon elégedett. Kevésbé elégedettek, a gazdasági aktivitást tekintve, a vállalkozók voltak. Legelégedettebbnek a vallásos hitnek a mindennapi életben nagy jelentőséget tulajdonítók, illetve a felsővárosiak mutatkoztak. Az önkormányzat egyes intézkedéseivel kapcsolatban kitűnt: a kérdőívet kitöltők kilenctizede értett egyet azzal, hogy szükség van a rászoruló idős emberek étkezésének biztosítására, és hogy az egészségügyi dolgozóknak szállást kell biztosítani. Több mint háromnegyedük támogatta továbbá az óvodák ügyelet melletti bezárását, a játszóterek és sportpályák lezárását, illetve azt, hogy az önkormányzat maszkot biztosít a városiaknak. Összességében elmondható: nem volt olyan önkormányzati intézkedés, amelyet a többség ne támogatott volna. A lista legaljára a fejlesztések felfüggesztése került, ezzel csupán a válaszadók fele értett egyet.

Félünk a vírustól?

A következő 2-3 hónappal kapcsolatos várakozásokat feltérképezve a kutatás kifejezetten borús képet mutat, amint az a mellékelt ábráról is leolvasható. A válaszadók többsége a 15 felsorolt témakör egyikében sem a javulásra voksolt. A fehérváriak inkább arra számítanak, hogy romlani fog a cégek helyzete, a munkalehetőség, a kórházi ellátás, az emberek biztonságérzete és az önkormányzat pénzügyi helyzete. Ehhez képest a többség változatlan viszonyokra számít a fogyasztói társadalom be- és kimeneteli pontjain, vagyis az élelmiszer­ellátás, a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság és a hulladékszállítás terén. A kérdőívet kitöltő lakosok 6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ő vagy valamely közvetlen családtagja az elmúlt egy hónapban járt külföldön. A válaszadók 1 százaléka biztos volt benne, hogy nem fertőződött meg, mert negatív teszteredménye volt. A kitöltők további 70 százaléka tartotta ugyanezt valószínűnek, mert nem volt erre utaló tünetük. 4 fő ellenben azt válaszolta, hogy fertőzött, mivel pozitív teszteredménye lett.

A jövőre nézve a székesfehérvári válaszadók 23 százaléka tartotta inkább valószínűnek, hogy megfertőzi a koronavírus, míg 36 százalékuk ezt inkább nem tartotta valószínűnek. A legoptimistább a 16–29 éves korosztály volt, ugyanakkor az iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan is nőtt azon kitöltők aránya, akik úgy vélték, valószínűleg nem fogják elkapni a betegséget. Amennyiben megfertőződne, a megkérdezettek 22 százaléka szerint ez enyhe lefolyású lenne, nem kerülne kórházba, 5 százalékuk azonban úgy gondolta, ha megfertőződne, az súlyosan érintené, és valószínűleg nem élné túl. A kérdőívet kitöltő fehérvári nők inkább gondolták úgy, hogy amennyiben megfertőződnének, az súlyosan érintené őket. Az életkor növekedésével párhuzamosan nőtt a betegség súlyosságának megítélése is. Látszott, hogy minél idősebb az adott megkérdezett, annál inkább hitte, hogy rá veszélyt jelenthet a vírus. A diplomával rendelkező, a három-, illetve négyfős vagy többfős háztartásban élő, illetve a vallásos hitnek jelentőséget nem tulajdonító válaszadók azonban optimistábban álltak a kérdéshez.

A problémákról

A felmérésből kiderült, a legnagyobb gondot sokaknak a háztartás bevételeinek csökkenése, az egyedüllét, a társas kapcsolatok hiánya, a megváltozott munkakörülményekhez való alkalmazkodás és a bezártság érzése, a szorongás, az aggodalom jelenti. Kevésbé okoz gondot a kiskorú gyermekek ellátása, a velük való foglalkozás, a bezártság okozta családon belüli feszültségek, valamint az időskorú családtagok ellátása, gondozása. A fehérváriak közel 70 százaléka vélte úgy, hogy csökkenni fog a jövedelme, 20 százaléka nem számított változásra, 1 százalék viszont a jövedelmi helyzetének javulását remélte. Ha a szigorító intézkedések elhúzódnak még több hónapig, az emberek közel egynegyede tartotta elképzelhetőnek, hogy munkanélkülivé válik és egy­ötödénél merült fel gondként, hogy nem tudja fizetni rezsiköltségeit. Az emberek 15-15 százaléka tartott attól, hogy egy idő után nem lenne elegendő pénze ennivalóra és gyógyszerre. A tartalékokat illetően a fehérváriak 6 százalékának már jelen helyzetben is gondjai vannak, egyötödük néhány hétig tudja biztosítani megélhetését, közel egyharmaduk néhány hónapig, 16 százalékuk fél évig, és 27 százalékuk akár egy évig is. Mindezek fényében érdekes, hogy a megkérdezettek 63 százaléka tovább szigorítaná a korlátozásokat. Ugyanakkor a távoktatáshoz szükséges digitális háttér a válaszadók 83 százalékánál megfelelő, rendelkeznek a szükséges számítástechnikai eszközökkel és internetkapcsolattal is.

Forrás: Prosperis Alba