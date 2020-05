Átalakul, fejlődik Nagyvenyim

Büszkeséggel tölt el, hogy településünk lakói, az intézmények dolgozói, a civil szervezetek és az önkéntesek is példát mutatnak segítségnyújtásból és összefogásból ebben a rendkívüli helyzetben – fogalmazta meg a polgármester asszony.

– A múlt év különleges volt az életünkben – mondta lapunknak Vargáné Kaiser Katalin polgármester. – Szívünk a jubileumokban gazdag időkben megtelt hálával és szeretettel. Negyedszázadnyi közös múlt a Nagyvenyimi Néptáncegyüttes és az Altomünsterrel fennálló partnerség útján, másfél évtized az Aranydaru Dalkör életében, és az elvégzett munka díjakban is megmutatkozó elismerései (egyebek között a Falumegújítási díj, a Jó adatszolgáltató önkormányzat belügyminisztériumi elismerés, a Polgárőr Község elismerés, a Virágos Magyarországért elnöki különdíja).

Kettőezer-húsz a gyermekek éve, a befektetések tekintetében

– Az idei esztendő nemkülönben… Bár jelentős történeti hátrányokkal küzdünk a saját bevételek bevonhatósága terén, mégis átalakuló, szépülő és fejlődő település a miénk – emelte ki a faluvezető. Nagyvenyimet megújuló utcák, új középületek, funkcionálisan átalakuló terek, kitáguló és minőségében is javuló közszolgáltatások jellemzik. A terület- és településfejlesztési operatív programban több fejlesztésük közeledik a lezáráshoz, e pályázati konstrukcióban részesült mintegy 80 millió forint támogatásban az a fejlesztés is, mellyel átalakult a községközpont közlekedési rendje. A teherfor­galom és a tömegközlekedés a Mezőfalvi út és a benzinkút közötti szakaszon a kiszélesített és új aszfaltburkolattal gazdagodott Piac tér utcára került. Az iskola és a polgármesteri hivatal közötti útszakasz megújult burkolatán pedig kétirányú, irányhelyes kerékpáros közle­kedést alakítottak ki felfestett kerékpáros nyommal, forgalomlassí­tásra ösztönző, növényekkel beültethető szigetekkel.

Bizton­ságban tudhatják

Amellett, hogy a közlekedők, különösen az iskolások biztonsága jelentősen javul, a 6219-es út mellett elkészült – a Rózsa és a Föld­vári utca közötti részen – a meglévő kerékpárút gyalogjárda mellett folytatódó új szakasza is. Könnyebbé és biztonságosabbá vált a gyalogosok, a babakocsik és a mozgásukban korlátozottak közlekedése, jelentősen javult az itt működő üzletek megközelíthetősége, miközben a terület esztétikai­lag is megújult. A pékségnél lévő gyalogátkelőhely iskolai végpontjában egy 13 kerékpártámaszos, padokkal és szemetesekkel felszerelt kerékpáros pihenőt alakítanak ki. Ez a terület közel esik a mindkét irányból érkező autóbuszjáratok megállóihoz, így kialakulhat egy nagyvenyimi „kerékpáros P+R” pont, ahol a település távolabbi pontjairól kerékpárral érkezők buszos utazásuk teljes idejére bizton­ságban tudhatják letett kerékpárjaikat.

Új, térköves közlekedési utak készülnek, és megújítják a zöldfelületeket

– A Magyar Falu program célterületén elnyert 22,5 millió forintos támogatás felhaszná­lásával folytatódhat a könyvtárépület és a szociális tömb épü­letének még kényelmesebb használatát és a külső környezet megszépülését elősegítő fejlesztés – folytatta a polgármester asszony. – A tá­mogatás egy részét már felhasználtuk eszközbeszerzésre és a közösségszervező munkatárs foglalkoztatására, a kivitelezési jelle­gű programelemek beszerzésére pedig köz­beszerzési eljárást írunk ki. Ennek során a könyvtári tömbre napelemek kerülnek, korszerűsítjük a kiállítóterek megvilágítását, további bel­sőépítészeti munkálatokat végzünk, valamint az épülettömbök környe­zetében növényesítünk. A Suli fitt park – Kölyökvár projekt nyomán a mintegy 20 millió forint támogatás felhasználásával megújulhat a közelmúltban létreho­zott teniszpálya környezete és a görkorcsolyapálya. Emellett további kül­téri fitneszeszközökkel, kiszolgáló pavilonnal fejlesztik a sza­badtéri sportolás lehetőségét. Új, térköves közlekedési utak készülnek, és megújítják a zöldfelületeket. A fej­lesztés várhatóan az idén megvalósul. A településközpontban már zajlik a helyi termékértékesítő piac építése. Újabb nagy léptékű beruházás is kezdetét vette: az óvoda terü­letén megépült az új tornaszoba, és megkezdődött a két csoportszobás új bölcső­de építése. Az önkormányzat moduláris módszerű telepü­lésfejlesztésének újabb sikeres ál­lomásaként pedig megvalósulhat az óvodai kony­ha átalakítása, modernizálása, melynek körében új, korszerű konyhai előkészítő és főzőberendezé­seket is beszereznek.

– Birtokba vehető új infrastruktúrák létrejöttének lehettünk és vagyunk tanúi a koronavírus-járvány idején is. Köszönet illet mindenkit, aki a védekezésben részt vállal, aki a megnehezedett körülmények közepette is helytáll a maga területén. Büszkeséggel tölt el, hogy településünk lakói, az intézmények dolgozói, a civil szervezetek és az önkéntesek is példát mutatnak segítségből és összefogásból.

– Ezekben a vészterhes időkben a szokásosnál is szívmelengetőbb érzés új értékeink születését előmozdítani, látni. Annál is inkább, mert az idei esztendő a gyermekek éve Nagyvenyimen, a befektetéseket illetően – tette hozzá Vargáné Kaiser Katalin.