Átalakul a Magyar Honvédség

Megszavazta a parlament a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításáról szóló kormányzati javaslatot, amelynek értelmében a honvédség vezetője január 1-jétől a Magyar Honvédség parancsnoka, a miniszter csak irányítja a szervezetet.

A Ház 132 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el a közigazgatási és a katonai feladatok szétválasztásáról rendelkező csomagot, amely rögzíti az önkéntes tartalékos szolgálatvállalás ösztönzését, valamint az úgynevezett honvédelmi veszélyhelyzet fogalmát is. A miniszter csak irányítja a jövőben a Magyar Honvédséget, vezetni a honvédség parancsnoka fogja. Ezzel a Magyar Honvédség katonai vezetése kiválik a Honvédelmi Minisztériumból, felső szintű vezető szervként létrejön a Magyar Honvédség Parancsnoksága.

Rugalmasabbá válik az állományba kerülés folyamata

A jogszabály rugalmasabbá teszi a hivatásos állományba kerülés szabályait. A honvédelmi miniszter a javaslat benyújtásakor kitért arra, hogy a születésszám csökkenéséből adódó népességfogyás a hadköteles korú férfiak számának folyamatos csökkenését eredményezi. Emiatt tíz évvel, 50 évre növelik a behívhatósági korhatárt. Ezáltal megközelítőleg 850 ezer emberrel gyarapítják a hadkötelezettség alapján behívhatók számát. A kiképzett tartalékos állományt kibővítik a katonai tanintézetben hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti szolgálatot teljesítő férfiakkal.

A jogszabály megteremti a honvédelmi veszélyhelyzet bevezetésének lehetőségét. Ez egy békeidejű, az új típusú kihívásokhoz alkalmazkodó, rugalmasabb felhatalmazást kíván biztosítani a kormány számára a válságok kezelésére való felkészülés, illetve az eszkaláció elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében. A honvédelmi veszélyhelyzet kihirdetésének célja az országvédelemre vagy – szükség esetén – a különleges jogrend kihirdetésére való hatékony felkészülés biztosítása, a reagálási lehetőség a különleges jogrend kihirdetését nem indokló esetleges fenyegetésekre.

A „katonatársadalom fővárosa” legyen a megyeszékhely

Benkő Tibor honvédelmi miniszter december elején egy székesfehérvári rendezvényen a szerdai parlamenti szavazással összefüggésben azt nyilatkozta: a döntés arról is szól, hogy a „katonatársadalom fővárosa” legyen a megyeszékhely.

Az eseményen Cser-Palkovics András is felszólalt, s elmondta: A dolognak több eleme van, de összességében a fejlett gazdasága mellé egy új lábat kap a város – fogalmazott a polgármester. Nemcsak a katonákról, de a családtagjaikról is szó lesz. S már alig várja, hogy a megoldandó feladatokat hivatalosan is megszabhassa – tette hozzá.

