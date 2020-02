Átadták az első Családbarát, felelős foglalkoztató díjat Fejérben

Első alkalommal adta át a megyében a Családbarát, felelős foglalkoztató elnevezésű díjat a Székesfehérvári Család és KarrierPont.

A Székesfehérvári CSAK Pont 2018 októberében nyitotta meg kapuját az ügyfelek előtt a Fejér Megyei Kormányhivatal épületében. „Egyik legfőbb célunk, hogy a gyes, gyed után az édesanyáknak segítséget nyújtsunk a munka világába való visszatérésben. Az elmúlt időszakban több mint ezer főt értünk el különféle munkaerőpiaci és mentálhigiénés tanácsadásokkal, mentorálással és képzésekkel, továbbá 800 főt kommunikációs és szemléletformáló tevékenységünk által. Céljaink között szerepel az atipikus foglalkoztatással kapcsolatos érzékenyítés is, melynek részeként hirdettük meg a Családbarát, felelős foglalkoztató című pályázatot” – mondta el a díj átadóján Berdó-Kovács Erika, a Székesfehérvári CSAK Pont szakmai vezetője, aki hozzátette: másik céljuk, hogy a Székesfehérvári járásban bemutassák azokat a nőket és egyben édesanyákat, akik példaértékű vállalkozást vagy tevékenységet folytatnak. A szakmai stáb döntése alapján az első díjazott Csabai Dóra, a fehérvári Pagony gyermekkönyv- és játékbolt megálmodója és alapítója, aki négy gyermeket nevel férjével.

„Tizennégy évig voltam otthon a gyerekekkel, majd miután régi álmom volt, hogy könyvesboltot nyissak, úgy gondoltam, belevágok. Vannak nehezebb és könnyebb napok, hiszen négy gyerekkel a hétköznapok szervezése, lebonyolítása komoly logisztikát igényel. Szerencsém van azonban, mert a férjem mindvégig támogatott, bátorított, és nagyon sokat segít most is mindenben” – árulta el a díjazott, akivel nevetve állapítottuk meg, hogy a közismert mondás fordítva is igaz: minden sikeres nő mögött áll egy férfi. Na és persze a teljes család – beleértve a nagyszülőket is –, hiszen komoly vállalkozást támogató háttér nélkül nehéz lenne sikeresen folytatni. A boltban egyébként összesen húsz kisgyermek édesanyja dolgozik, akik Csabai Dóra szerint nagyszerű csapatot alkotnak.

A díj átadásából a Székesfehérvári CSAK Pont szeretne hagyományt teremteni.