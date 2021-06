Átadták, átvették, majd bezárták a zámolyi sportparkot

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programot 2016-ban hirdette meg a kormány. Ha nem is azonnal, de épültek is sorban sportparkok, amelyekre bármelyik önkormányzat pályázhatott és még csak dolguk sem volt vele, mert a kivitelezés is központilag történt. Az örömbe azonban most üröm vegyült.

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét Zámoly önkormányzata 2016-ban pályázott a legkisebb területű, öt szabadtéri eszközt magában foglaló, „A” típusú sportparkra. Mivel a kivitelezések megkezdése országos szinten késett, a községben is csak idén januárra készült el a sportpark, ami a hónap végén megkapta a minőségügyi és biztonságtechnikai tanúsítványt is. Ezt követően használatba vehették a sportolni vágyók. Néhány hete Sallai Mihály polgármester arról számolt be, a sportpark átadását követően 4 hónappal a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya ellenőrizte a területet és hiányosságokat tárt fel. Kifogásolták, hogy csak az összesítő táblán tüntették fel az eszközökre vonatkozó tájékoztatót és használati útmutatót, ám a tábla nem tartalmazza, hogy egy időben hány személy tartózkodhat legfeljebb a sportparkban, de nincs feltüntetve az eszközök megengedett maximális terhelése sem. Hibaként rótták fel, hogy a sporteszközök sincsenek külön-külön ellátva adattáblával, nincs feltüntetve a tanúsítvány száma, a kibocsátásának kelte, hatályának lejárta. Mindezek okán a Fejér Megyei Kormányhivatal hivatalból eljárást indított Zámoly önkormányzata ellen, a sportparkot pedig lezáratták. Lapunk kérdéseivel megkereste a kormányhivatalt, ahol előrebocsátották, az ellenőrzések ugyan már lezárultak, de az eljárások még nem, ezért konkrét esetekkel kapcsolatban nem nyilatkozhatnak. A Zámolyon történtekről tehát nem kérdezhettünk, de azt sem árulták el, hogy a megyében hány helyen végeztek ellenőrzést, illetve hány önkormányzat ellen indult eljárás. Az viszont kiderült, a kormányhivatal munkatársai nem ellenőriztek minden egyes sportparkot a megyében, a vizsgált helyeket pedig szúrópróbaszerűen, illetve bejelentések alapján választották ki. Mint megtudtuk, az országos, úgynevezett témavizsgálatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium rendelte el és a vizsgálati szempontokat is ők állították össze. Az előírásokról azonban korábban minden önkormányzatot tájékoztattak, a szabályok tehát mindenki számára ismertek voltak, mondták el a Fejér Megyei Kormányhivatalban. Kérdés, hogy a táblák kihelyezése, illetve az, hogy azokon minden előírt információ szerepeljen, kinek a felelőssége? A logika azt diktálná, a kivitelezőé, aki tisztában van az előírásokkal, és mindent azoknak megfelelően készít el. Nos, mint kiderült, a felelősség az üzemeltetőé, azaz az önkormányzaté. Az, hogy hogyan kaphatta meg a sportpark a tanúsítványt, ha nem felelt meg minden egyes előírásnak, egy újabb kérdés. A zámolyi kondiparkot minősítő cég jelezte, a fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatos visszajelzések miatt párbeszédet kezdeményezett az illetékes minisztériummal. Azt mondják, abban egyeztek meg, hogy a fitneszeszközökön nem szükséges egyesével az adatok feltüntetése, amennyiben a központi táblán az eszközök egyértelműen beazonosíthatók és megjelennek a terhelhetőségre és a használhatóságra vonatkozó adatok is. A kormányhivatalban ugyanakkor arról beszéltek, előfordul, hogy a minősítő cégek által kiállított tanúsítványokban vannak hibák, a jogszabálytól eltérő állítások. A problémát ők is jelezték a felettes szervnek. Újabb kérdés, hogy egy kis önkormányzatnak kötelessége-e ismerni minden jogszabályt, hogy felfedezze a tanúsítvány hibáit? Ha valaki nem ismeri a jogszabályt, az nem mentesíti a következmények alól, reagált a kormányhivatal. Remélhetőleg a minősítő cég és az ITM párbeszéde, valamint a kormányhivatal jelzése hamarosan közös nevezőre vezet és a jövőben nem lesznek félreértések a táblák miatt. Az, hogy a zámolyi ügy mikor és hogy zárul, egyelőre nem tudni, ám a polgármester lapunknak elmondta, a polgármesteri hivatal munkatársai naponta szalagozzák újra a parkot, mert azt rendszeresen letépik a sportolni vágyók. Időközben egyébként elkészíttették a hiányzó táblákat, amiről értesítették a kormányhivatalt is. Remélhetőleg méltányolják az igyekezetüket!