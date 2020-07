Átadták a megújult főutcát Sárkeresztesen

Most adták át a falu megújult főutcáját, de máris újabb pályázatokat nyújtottak be, hogy a fejlődés ne állhasson le.

Krähling János polgármester és az általa vezetett képviselő-testület a Magyar falu program forrásait felhasználva szeretné felújítani, illetve a kor követelményeinek megfelelően fejleszteni a település belterületén található mindkét játszóteret. Az 5 millió forintos pályázati támogatásból az Ady Endre utcaiba játszótéri forgót, babaházat, két mászóvárat, tipp-topp lépegető egyensúlyozót és mászókát helyeznek majd ki, ha sikeres lesz a pályázat. A sportparki játszótérre kötélmászógúlát, mászóvárat, minimanó-hintaállványt fészekhintával, Twister-forgót, és polyball-labdajátékot terveznek telepíteni.

Út- és járdaépítésben is gondolkoznak, ezért felmérték az utcákat. A sportpálya felé vezető Juharfa utca 463 méter hosszú szakaszára esett a választás. A Juharfa aszfaltozása azért is fontos, mert azon keresztül közelíthető meg a játszótér, a közelmúltban elkészült fitneszpark, a parkerdő és egy, a közeljövőben várhatóan beépülő lakóövezet is. A tervek szerint megújul a járda a Kölcsey utca leromlott állapotú, töredezett szakaszán, mintegy 300 méter hosszon, a Rákóczi utcáig.

A zöldterületek karbantartására pedig egy ágaprítót szeretnének, hasonló forrásból.