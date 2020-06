Átadták a felújított utcát Zichyújfalun

Csütörtökön délután tartották meg a település egyik utcájának, a Vasút utcának az ünnepélyes átadását.

Faluhelyhez képest népes tömeg gyűlt össze az átadásra – legalább 20-30 helyi lakos volt kint a rapid rendezvényen, és a Fejér Megyei Hírlap.

– Nem volt könnyű megvalósítanunk ezt az útfelújítást, hiszen kétszer is sikertelenül pályáztunk. Ám ez nem szeg

te kedvünket, hiszen úgy gondolom, a legnagyobb feladat minden önkormányzat számára a belterületi úthálózat fejlesztése és karbantartása. Örömmel mondhatom, hogy most már egy lépéssel előrébb járunk – vághatott bele „ünnepi beszédébe” Füzesiné Kolonics Ilona polgármester asszony –, hiszen a harmadik pályázat már sikerrel zárult, s immár a munkálatok is befejeződtek.

Az átadáson felszólalt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bicske városának korábbi polgármestere is, aki gratulált az új úthoz, egyben megdicsérte a település vezetését, hogy a járványügyi vészhelyzetben sem tétlenkedtek Zichyújfalun.

– Magyarország kormánya a Belügyminisztériumon keresztül kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázaton ítélt Zichyújfalunak 15 millió forintot, melynek segítségével ilyen széppé válhatott ez az út – mutatott maga mögé Tessely, aki hozzátette: az utóbbi 10 évben Zichyújfaluban 385 millió forint fejlesztési forrás került elköltésre (melyből a Széchenyi-csarnok önmagában 225 millió forintot vitt el – a szerk.), de fontos kiemelni, hogy a falu önkormányzata ehhez 80 millió forint önerővel járult hozzá.

– Rálátok a választókerületem településeire, és azt látom, hogy Zichyújfalu méretéhez és költségvetéséhez képest ez egy nagyon jelentős forrás, ehhez szeretnék külön gratulálni.

A fejlesztés a Magyar falu program keretein belül zajlott. A megyében összesen 760 millió forint támogatás jutott a Zichyújfalut is magában foglaló választókerülethez, melyből útfelújításra 15, míg a közel­jövőben elinduló óvodafelújításra további 30 millió forintot kapott a falu önkormányzata.

A polgármester asszony a szót visszavéve hozzátette azt is, hogy az utcában lakóknak már tartoztak az új úttal, és nem véletlenül tartották a helyszínen az átadást: ugyanis a faluban minden évben megrendezett szüreti felvonulás utolsó állomása éppen ezen a helyen szokott lenni, ahol az út rossz minősége miatt a táncolók testi épsége is veszélybe kerülhetett. Így most külön örömmel tölti el az, hogy egyben ezt a problémát is sikerült elhárítani, s jövőre biztonságosabb keretek között rendezhetik meg a felvonulást.