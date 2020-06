Átadták a Falunk Diákja kitüntető címet Ráckeresztúron

Hanna és Fanni nem csak szorgalmasan tanultak, hanem iskolatársaiknak is sokat segítettek az elmúlt években

Az idei tanév a járványveszély miatt különös módon ért véget. A végzősöknek rendhagyó ballagást rendeztek, amelyen átadták a Falunk Diákja kitüntető címet is.

Húsz évvel ezelőtt alapította a ráckeresztúri önkormányzat a Falunk Diákja díjat, melyet minden évben a helyi általános iskola két végzős, nyolcadik osztályos diákja kaphat meg a nevelőtestület javaslata alapján. A Falunk Diákja címet olyan diákok nyerhetik el, akik a nyolc év során kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, kiemelkedő sportteljesítményükkel, tanulmányi és egyéb versenyeken szerzett helyezésükkel, egyéb kimagasló teljesítményükkel dicsőséget szereztek a községnek, az iskolának. A díjazottak a község címerét ábrázoló emlékplakettet és pénzjutalmat kapnak.

Ebben a tanévben Garai Hanna 8. a és Furján Fanni 8. b osztályos tanuló lett a díjazott. Mindketten igencsak megérdemlik a kitüntetést, hiszen az elmúlt években szorgalmasan tanultak, különböző versenyeken, vetélkedőkön vettek részt.

Hanna remek közösségi emberként szabadidejében rendszeresen segített társainak megérteni egy-egy bonyolultabb tananyagot. Szavalóversenyen, matematika- és rajzversenyen egyaránt helyt állt. Fanni az atlétikacsapatot erősítette, sok évig versenyszerűen sakkozott, és tevékenyen részt vett a színjátszó szakkör munkájában. Diákönkormányzati képviselőként aktívan segítette az iskola közösségi életének szervezését.

A legkedvesebb élményeikről, a jövőbeli terveikről is beszélgettünk. Hanna elmondta, hogy már első osztályban tudta, nagyon jó csapat jött össze, mert olyanokkal került egy évfolyamba, akikkel óvodában is szoros volt a barátsága. „Sok emlékezetes pillanatunk volt együtt, ilyenek például a gyereknapok, projekthetek, iskolai farsangok, kirándulások, ezen belül a személyes kedvencem a barcelonai kirándulás. Az egyetlen dolog, ami rossz emlékként fog megmaradni bennem, az az utolsó három hónapunk, amikor még utoljára együtt lehettünk volna, viszont ez a vírushelyzet miatt kimaradt, és a ballagásunk is rendhagyóra sikeredett” – mesélte.

Fanni szűkszavúbban nyilatkozott: „A nyolc évem alatt tapasztaltam hideget és meleget is, de mindig mosolyogva gondolok vissza erre az időre. Szép emlékeket őrzök az osztálykirándulásokról, a lyukasórákról, az evőszünetekről, mert a mi évfolyamunkban sosem volt teljes nyugalom.” Mindkét lány gimnáziumban folytatja tovább tanulmányait: Hanna a fővárosban az I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnáziumban, Fanni a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában.