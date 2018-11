Aracsi Norbert filmrendező visszatért egykori iskolájába, a Szent István Szakgimnáziumba

A rendezői munka felelősségéről, a hivatás megtalálásának útjáról is mesélt az intézményben.

Egy sikeres volt tanuló mindig példát mutathat az adott iskola diákjainak – ebből indultak ki a szervezők, amikor a 80 éves Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola jubileumi programjainak sorába meghívták a fehérvári Aracsi Norbert filmrendezőt. A pályaívről a fontosabb állomásokat jegyezzük le: a középiskolás fiatal – még nem igazán tudva, mivel foglalkozna felnőttként – a Dunaújvárosi Főiskola kommunikáció és médiatudomány szakára nyert felvételt. Itt kóstolt bele a rendezésbe, amelyet aztán egyre komolyabban vett. Elvégezte az ELTE-vel kapcsolatban álló Budapest Filmakadémia rendezői szakát, és belevetette magát a munkába.

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kapcsolatát is szívesen feldolgozná

Ez annyira jól sikerült – mesélte a fiatalokkal teli teremben –, hogy olykor szinte éjt nappallá téve dolgozott. Mára valamelyest visszavett a tempóból, ám a filmkészítés alapvetően a szenvedélye.

A sok munka idővel meg is hozta az eredményét. A főleg kisfilmeket és reklámfilmeket forgató Norbert Emlékezz rám című, tavalyi rövidfilmjével több fesztiválon, filmes eseményen is kiemelkedően szerepelt. Elhozta például egy dublini fesztivál fődíját, s nagy büszkeség a jelölés két amerikai filmszemlén.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az apa-fiú kapcsolatot egyedien feldolgozó film forgatásának kulisszatitkaiba betekintve megtudhattuk például: a drámai történet miatt érzelmileg igen megterhelő volt a munka. Mégis sokat adott a stáb tagjainak a monodráma elkészítése, és örök élmény marad az, amikor a főszereplő egyetlen sírós jeleneténél, az alakítás hitelességétől maguk is őszintén meghatódtak a helyszínként szolgáló erdő közepén.

Óriási felelősség

Aracsi Norbert részletesen beszélt a filmkészítés folyamatáról, arról, mennyire lényeges a jó forgatókönyv és a jó producer megtalálása. Van azonban olyan eset is, hogy a készítőknek saját zsebbe kell nyúlniuk egy produkció megvalósításáért, ám a befektetett pénz utólag, a fesztiválokon való szerepléseknek köszönhetően megtérülhet. Az előkészületek nagyon fontosak és időigényesek, maga a forgatás általában a legegyszerűbb része a folyamatnak. A rendező kiemelte: ugyan egy-egy siker alkalmával az ő nevüket emelik ki, ám egy mozi elkészítésén igen sokan, akár több százan dolgoznak. Ezért is óriási felelősség a rendezőé, aki lényegében összefogja a produkciót, leosztja a munkát, a szerepeket, másoknak ad munkát. Sok tanulás, alázat, naprakészség, kreativitás szükséges ebben a szakmában.

Jövő évben veheti kezdetét

S persze, türelem is, hiszen nem biztos, hogy a nagy álmok úgy valósulhatnak meg, ahogyan az ember tervezi. Aracsi Norbert például nagyjátékfilmet forgatna, pályázott is nemrég egy forgatókönyvvel történelmi filmre. A terv akkor nem nyert, viszont nincs elfelejtve, a forgatókönyvön tovább dolgoznak. A téma Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kapcsolata, az a történelmi kor. Van egy másik ötlet is, ám erről a rendező még nem akart bővebben nyilatkozni. Ami ezeknél sokkal kézzelfoghatóbb, az egy 2. világháborús film forgatása, amely a jövő évben elkezdődhet. Az Elfelejtett nemzedék című mozi ráadásul Fejér megyében forog majd, és négy magyar katona sorsát mutatja be a háború végnapjaiban. Jelenleg a költségvetést alakítják. Ha minden jól megy, jövő év vége felé már láthatjuk az új Aracsi Norbert-filmet.