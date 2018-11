Andi bohóc ismét csomagokat gyűjt

A sok helyen felbukkanó, mulattató Andi bohóc gyakran jótékonykodik is. Most például Mikulás alkalmából ajándékoz, s ehhez kér segítséget.

Andi bohóccal számos rendezvényen, születésnapi bulin találkozhatunk, miközben éppen lufit hajtogat vagy együtt mókázik a gyerekekkel.

Az örömöt és a vidámságot szereti rendhagyóbb helyszínekre is elvinni, ahol még nagyobb szükség van a gondtalan pillanatokra. Például szívesen megy halmozottan sérült gyermekekhez. A mikulásnap és karácsony közeledtével pedig gyűjtést is szervez számukra, ajándékcsomagok formájában. Akcióját korábban is megszervezte, s a tavalyi évben a nagylelkű adományozóknak köszönhetően 445 csomag gyűlt össze, így segítőivel nyolc helyre tudtak ellátogatni. December 8-tól ismét elindulnak, hogy örömet szerezzenek az ajándékok átadásával.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Előtte, december 7-ig lehet csomagokat összeállítani s több helyszínen leadni megyeszerte, de még a megyén túl, Várpalotán is. Andi sok helyen jelen lesz, és csomaggyűjtő pontok jelentkezését is várja. Székesfehérváron például december 4–6-ig a Balatoni úti Interspar előterében találják meg 9–19 óráig. További részletek, helyszínek a Facebookon, az Újra segíthetsz egy mikuláscsomaggal! elnevezésű csoportban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS