Andi bohóc és blues is volt a pákozdi gyereknapon

Andi bohóc, házi állatok és persze lovak vonzásában zajlott a gyereknap Pákozdon. Kicsik is, nagyok is megtalálhatták itt a nekik tetsző foglalatosságot, de ezúttal a felnőttekre is gondoltak – blues zengett ugyanis fel a színpadon.

Pár percre csupán a városi nyüzsgéstől egy kicsit csendesebb, de vidám és színes gyereknapra várták hétvégén a kicsiket és a nagyokat a pákozdi Dióskert Lovasparkban. A gyerekek – a helyszín természetéből fakadóan – kipróbálhatták a lovaglást – igazi lovacskákon, aki pedig háztáji állatokkal ismerkedett volna, a pónik, tyúkok, kakasok és kecskék mellett ezt is megtehette. Versennyel, műsorokkal várták a gyerekeket, később pedig, a délután folyamán a felnőtteket is koncert várta a Blues Henger jóvoltából. Addig is Andi bohóc szórakoztatta az egybegyűlt közönséget, sőt a bátrak még a színpadra is felmehettek, a még ennél is bátrabbak pedig a pákozdi íjászoknak köszönhetően kipróbálhatták ennek a különleges és ősi sportnak a rejtelmeit. Népszerű volt ezen túl még az ugrálóvár és a trambulin is, de a lovaglás őszinte örömével ezúttal semmi nem érhetett fel.