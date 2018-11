Amit visszadob az automata, azt is át kellene venni, méghozzá ingyenesen

Az üvegvisszaváltás nem minden esetben megy zökkenőmentesen, így panaszok is vannak. Rákérdeztünk a legfontosabb szabályokra, tudnivalókra.

Mára – főleg a nagyobb üzletekben – az üvegek visszaváltását automata eszközökön keresztül végzik. Visszatérő panasz azonban, hogy túl sok üveget dob vissza a készülék, a bevetteknél pedig előfordul, hogy a vásárláskor fizetettnél kevesebb értéket kap vissza a vásárló. Egyesek szerint pedig egyre kevesebb lesz a visszaváltható üveg, így az emberek előbb-utóbb meg sem próbálják azokat visszavinni, hanem szinte azonnal mehetnek a szemétbe (jó esetben szelektíven). Ezzel szemben külföldön van olyan gyakorlat, amely szerint még a műanyag palackokért is fizetnek a boltokban, ha nem is jelentős ez az összeg. A lényeg az újrafelhasználásra való ösztönzés.

Érdemes az egyes üzletek gyakorlatáról külön-külön tájékozódni

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok

Rákérdeztünk az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál, jelenleg milyen szabályok vonatkoznak az üvegvisszaváltásra. Válaszukból egyebek mellett kiderül, hogy pénzt csak a betétdíjas termékek csomagolásáért várhatunk vissza, így érdemes jól megnézni a palackot. A minisztérium tájékoztatása szerint a betétdíj rendszert Magyarországon meghatározott kormányrendelet szabályozza. A rendszer jelenleg önkéntes alapon működik, azaz a gyártó maga döntheti el, hogy az országos környezetvédelmi hatóságnál történő regisztrációval termékét betétdíjas termékké minősítteti-e vagy sem. A gyártók jelenleg elsősorban az újratölthető italcsomagolással rendelkező termékek esetén alkalmaznak önkéntes rendszert. Szintén rendelet mondja ki, hogy a 200 m2-nél nagyobb alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazónak biztosítania kell a betétdíjas termék visszaváltását, valamint köteles azt a forgalmazott terméket visszavenni, amelyet a „betétdíjas termék” megjelöléssel gyártottak (például borosüveg, sörösüveg).

Az üvegvisszaváltó automata mindegyike csak és kizárólag betétdíjas termék megjelöléssel ellátott üvegek visszavételére alkalmasak. Amennyiben az automata valamely üveget nem fogadja el, akkor feltételezhető, hogy az nem volt betétdíjas. Ezen üvegek számára a legtöbb visszaváltóhelyen biztosítanak egy hulladéktároló edényt, amelybe – későbbi hasznosítás céljából – csak üveghulladék helyezhető. Ide kapcsolódik, hogy egy, a hulladékról szóló 2012-es törvény szerint a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékből és annak csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék átvételére, elkülönített gyűjtésére.

Az üzletben forgalmazottért fizethetnek

A nagyobb üzletek gyakorlatáról is érdeklődtünk. Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője arról tájékoztatta lapunkat: üzleteikben az üvegek visszaváltása csak automata módon működik. Ezekbe minden, náluk kapható, betétdíjas üveget beprogramoztak. Az alumínium dobozok átvétele önkéntes, nem betétdíjas, tehát jogszabály nem kötelez rá. Partnerük, a Returpack Kft. üzemelteti a gépeket, amelyek levásárolható bónokat adnak ki, illetve a szolgáltató különböző nyereményjátékokat szervez a visszaváltó vásárlók között, általában évente kétszer. PET-palackokat csak a szelektív gyűjtőikben gyűjtenek.

Sok mindenen múlik

Azokat az üvegeket, amelyekért nem jár betétdíj, a vásárlók náluk hagyhatják. Minden áruházukban igyekeznek szelektív gyűjtőt kihelyezni, s ahol ez helyhiány miatt nem lehetséges, a vásárlók ott is átadhatják a dolgozóknak az ilyen jellegű szemetet.

A visszaváltott üvegekért cserébe az automata csak bónt ad ki, ám az az üzletben akár készpénzre is beváltható, amennyiben a vásárló nem szeretné levásárolni az értékét. A Lidl honlapján tette közzé az üvegvisszaváltásra vonatkozó információkat. Itt olvasható, hogy csak a náluk forgalmazott, betétdíjas üvegeket veszik vissza, kizárólag automatával. Ezek esetében is fontos, hogy a vonalkód felismerhető legyen, valamint üres, tiszta, sérülésmentes állapotban vigyük vissza a göngyöleget. Azt is közlik, hogy az általuk forgalmazott boros üveg betétdíja 75 forint. Alumíniumdobozból mindegyiket visszaveszik, ám lé­nyeges, hogy a doboz ne legyen összegyűrve, törve. Ennek darabja két forintot ér. PET-palackból szintén bármelyiket visszaveszik, s itt ennek darabjáért fizetnek is, egy forintot. A gyűrődés- és sérülésmentes, tiszta állapot azonban feltétel.

Az üzlet szabályzata a kormányrendeletre hivatkozva leszögezi továbbá: kötelesek mindennemű kereskedelmi cso­magolást átvenni, ellenértéket viszont nem minden esetben kötelesek fizetni. Így a boltjaikban nem forgalmazott betétdíjas, valamint a nem betétdíjas termékek visszavétele ingyenes, ellenszolgáltatás nél­kül történik.

Érdemes akár minden üzletről, azok honlapján egyenként tájékozódni.

Megoldás lehet a szelektív gyűjtő

A nagyobb üzletekben tehát, amelyek számára a törvény előírja, igyekeznek gondoskodni arról, hogy az automaták által át nem vett üvegeket is ott hagyhassa a vásárló. Ha van rá lehetőség, szelektív hulladékgyűjtő szigeteket helyeznek ki. Az interneten fellelhető, hogy létezik már olyan csomagolási üveghulladék gyűjtési rendszer, amelyhez csatlakozva könnyebben megvalósítható a nagy mennyiségű üveg elhelyezése. A partnerek között nagyáruház is van.