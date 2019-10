Amilyen kicsi Bakonykúti, olyan aktív az ott élő közösség

Az apró településen nem sok minden változott a választások előtti időkhöz képest, vagyis folyik a munka és zajlik az élet, különösen a nemrég átadott közösségi háznak köszönhetően.

Az, hogy egy település kisebb, mint a másik, az nem jelenti azt, hogy ott kevesebb a tennivaló vagy a változatos programokat igénylő lakó. Bakonykúti remek példa erre, ahol az utcák, a házak mindig szépek, a közterületeket és középületeket is folyamatosan karbantartják. Szeretnek is ott élni a lakosok, mert a falu vezetése láthatóan sokat tesz a közösségépítésért is.

Közösség, könyvtár, kultúra és kolbász, mindez egy helyen

Marics József, a nemrég újraválasztott polgármester elmondta: – A folyamatban lévő pályázataink miatt az önkormányzatunknak sok a teendője, ezért igyekeztünk a lehető leghamarabb megtartani az alakuló ülésünket. Október 21-én üléseztünk, ezúttal az új közösségi házunkban. Az ülésen megemlékezünk az 1956-os forradalomról és szabadságharcról is. Hogy ne maradjon ki a lakosság sem, ezért megnyitottunk egy kis kiállítást is a könyvtárhelyiségben, ahol a forradalom napjaiban megjelent sajtótermékek eredeti példányait láthatták az érdeklődők. Visszautazhattak az időben a látogatók többek között a Magyar Ifjúság, a Kis Újság, a Népszabadság, a Valóság, az Irodalmi Újság, az Igazság, a Magyar Honvéd és a Népakarat egy-egy eredeti példányának segítségével. Az érdekesebb cikkekből másolatot is készítettek, amelyeket a téma kedvelői kézbe vehettek, olvashattak vagy akár haza is vihettek.

A közelmúltban átadott közösségi házban is zajlik az élet. A könyvtárat is rendszeresen látogatják, igazi központja lett a falunak a nemrég még üresen álló épület. Ebben nagy szerep jutott a művelődésszervezőnek. Mészáros Imola, aki egyben a település új alpolgármestere is, gyorsan kihasználta a közösségi tér adta lehetőségeket, és azóta már sikeres gyermekprogramokat is szervezett. De nemcsak testületi ülés, könyvtár látogatás, kiállítás, felnőtt és gyermekprogramoknak ad helyet a közösségi ház, hanem helyi, illetve a helyiek által kedvelt termékek bemutatására, értékesítésére is. Egy füstölt húsokat árusító magyaralmási vállalkozó rendszeresen megjelenik, de az önkormányzat szívesen lát az apró, helyi piacon más, környékbeli őstermelőket is.