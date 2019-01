Amikor az a bizonyos vörös kód életbe lép – Teajárat Székesfehérváron

A téli szezon javában járva elmondhatjuk, nem kellett hajléktalan ember fagyhaláláról beszámolnunk. Az utcán közel 120 ember él, csak egy kis részük „vándorol”, s húzódik be lépcsőházakba éjszakánként.

Takaró, tea, szendvics, láz- és fájdalomcsillapító, néha tisztítószer vagy éppen konzerv és mosakodószer kerül rendszeresen az utcai teajárat autójába a fehérvári Kríziskezelő Központ Sörház téri épülete előtt. Nagy szükség van ezekre a dolgokra ebben az időszakban, melyek közül talán a takaró a legnagyobb érték, fogalmaz Zsabka Attila, a fehérvári hajléktalanellátásért felelős intézmény vezetője. Ezen a télen 3-400 embert lát el a fehérvári Kríziskezelő Központ. Minden évben vannak köztük olyanok, akik ugyan nem mennek be a szállásokra, mégis kapcsolatba kerülnek a központ munkatársaival. Ha máshogy nem, hát a már évek óta működő teajárattal, amely nagy segítség annak az idén közel 120 főnek, akik romos épületekbe, zártkertekbe, erdő mélyén épített sátrakba húzódva vészelik át a mínuszokat. Ez a 120 ember nagyon soknak tűnik, ám idén ez több mint 30 fővel kevesebb, mint a korábbi években nyilvántartott 150-160 utcán élő – világít rá egy fontos és látható változásra Zsabka Attila. Egy jelenleg is futó, 2020-ig tartó projektnek köszönhető ez a változás, körülbelül ennyi embert tudtak kiemelni az utcáról és egyből támogatott lakásba költöztetni.

– Az a cél ezzel a programmal, hogy a nehéz helyzetbe került emberek kipróbálhassák magukat egy még támogatott környezetben, mégis emberi élethez méltó körülmények között. Most az eddig utcán élő emberek jelentős része lakásokban, segítséggel kezdhet új életet – mondja az intézményvezető, nem eltitkolva azt, hogy eljön az idő, amikor nekik kell gondoskodniuk magukról, remélve, hogy akkor már saját belső elvárás lesz számukra az önálló élet. Nincs tehát folyamatos telt ház a központnak azokon a területein, ahol a plusz ágyakat állítják be telente. Persze még így is van 20-30 fő, akik vándorolnak a városban. Lépcsőházakban, kapualjakban, padokon húzódnak meg.

– Előfordul, hogy azért vannak hosszabb távon egy lépcsőházban, mert valaki enni ad nekik. A többi lakó nem feltétlenül nézi ezt jó szemmel. Akkor szokott bekövetkezni a fordulat, amikor az illető bepiszkít a lépcsőházba. Érdemes ilyen helyzetekben is felhívni az utcai szolgálat telefonszámát, illetve akkor, ha máshol látnak ellátatlan hajléktalan embert: a 06-20-957-9410-es telefonszámot ezért tartjuk fenn – hangsúlyozza az intézményvezető. A Kríziskezelő Központ szállásai több ponton működnek: a Sörház téren 36 férfi számára van éjjeli menedék. Télen a nappali melegedőben, ha kell, plusz szivacsokat helyeznek el, ahol akár 20 fő is ágyat kaphat még éjszakára. A Sörház tér másik részén van egy 41 férőhelyes átmeneti szálló is, olyan férfiaknak, akik valamilyen jogviszonnyal rendelkeznek – dolgoznak vagy nyugdíjasok. Emellett van a 18 férőhelyes női szállás a Széchenyi úton, a 20 férőhelyes anyaotthon a Palotai úton, de vannak lakásaik állami gondozottaknak is. Széles tehát a szociális háló Székesfehérváron, ám amikor az úgynevezett „vörös kód” életbe lép – vagyis amikor a rendkívüli időjárás miatt minden lehetőséget meg kell nyitni az utcára került emberek előtt –, gyakran van telt ház minden „fronton”. Korábban a nappali ellátás délután 16 órakor véget ért, még órákig kellett sétálniuk a városban, mire az éjszakai szállás megnyílt. Most már hétfőtől vasárnapig, a nap 24 órájában mehetnek melegedőbe, szállásra a krízishelyzetben lévő emberek.