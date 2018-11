Most igazán jó érzés alsószentiváninak lenni

Alig hatszázan lakják a dél-Fejérben fekvő kis települést, mégis: legalább egyszer érdemes ellátogatni oda. Ezt a Virágos Magyarország mozgalom szervezői is így látták, látják.

Először indultak

– Idén gondoltunk egy nagyot, és úgy döntöttük, Alsószentivánt is megmérettetjük a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen – fogadott a polgármesteri irodában Husvéth Imre, Alsószentiván első embere. Óvatosan faggattam arról, hogy az akció eltelt huszonöt évében eddig hányszor indultak a versenyen, de a válasz az eredmény ismeretében mindenkit meglepett, még magát a polgármestert is: egyszer, az idei évben.

– Miután megpillantottuk a felhívást, be is adtuk a pályázatot. Ezzel a lehetőséggel nem díjat, csupán egy iránymutatást szerettünk volna kapni ahhoz, hogy megtudjuk, a falu szépítését hol lenne érdemes elkezdenünk – mesél a pályázat hátteréről a településvezető. Majd hozzáteszi: – Azt tudtuk, hogy egy nagy kinccsel már rendelkezünk, hiszen az egyházmegye tavaly gyönyörűen felújította a Mária-kegyhelyként ismert zarándokhelyet. Amikor ezt – a helyszínt körülvevő kastélykerttel, erdővel együtt – meglátták a zsűritagok, látszott, hogy nagyon tetszik nekik, de ezenkívül ott, helyben különösebb visszajelzést nem kaptunk tőlük. Aztán egyszer csak megérkezett hozzánk a díjátadóról szóló meghívó. Az eredményt még itt sem sejtettük; csak akkor tudtuk meg, hogy díjazottak lettünk, amikor azt mondták, az első sorok egyikében foglaljunk helyet, mert fel kell mennünk a színpadra.

„Kertörökség – kertturizmus”

Nos, így vette át Husvéth Imre Alsószentivánt képviselve a „Kertörökség – kertturizmus” különdíjat. Az igényes, mappához hasonló oklevél fedlapján a Virágos Magyarország mozgalom neve áll – autentikusan virágok társaságában –, míg a belső lapok egyikén az elismerés szövege olvasható. Eszerint Alsószentiván város részére szól a díj.

– Megelőlegezték a városi rangot – fűzi hozzá nevetve a polgármester, akinek nemcsak az első alkalom azonnali sikere okozott örömet, de az is, hogy faluként a város kategóriában nyertes Hévíz mellett érdemelték ki ezt a címet.

– Az biztos, hogy a díjnak köszönhetően az elkövetkező időszakban még nagyobb hangsúlyt fektetünk a turizmusra, amely nagyjából az egyetlen fejlődési, kiugrási lehetőségünk. Az elég életszerűtlen, hogy hatalmas gyárak költöznek hozzánk – taglalja az elöljáró. De hiába járnak – nem túlzás! – tömegek a Fatimai Szűz első magyarországi kegyhelyére, problémát jelent, hogy ezek az emberek huzamosabb ideig nem maradnak a településen. Így a településvezetés célja, hogy az ide látogatók ne csak a mise keretében ismerkedjenek meg Alsószentiván miliőjével, de ott akár három-négy órát is el tudjanak tölteni. Ehhez kapcsolódva konkrét terveik még nincsenek, egyelőre ötletelgetnek.

– Reméljük, a helyi értékek hozzánk csábítják majd az embereket. A vallási turizmus jól működik, de régészekkel és a Fejér megyei örökségvédelmi hivatallal is jó kapcsolatot alakítottunk ki, hiszen Alsószentivánon, a dombok között egy feltárás alatt álló alagútrendszer húzódik. Ha ide sikerül bejutniuk, az az országban szinte egyedülálló látványosság lesz – utal a folyamatban lévő munkára, lehetőségre Husvéth Imre.

Ám addig is igyekeznek megfogadni a zsűri tanácsait: az egynyári növények helyett évelőket, valamint bokrokat, cserjéket és fákat ültetnek majd, illetve szó esett egy házi komposztálással kapcsolatos e lő adásról is, amelyre szintén fogékonyak a helyiek. S bár a nagy sikeren felbuzdulva már most eldöntötték, hogy a legközelebbi megmérettetésen is elindulnak, a céljuk mégiscsak egy élhető, szép település kialakítása.

