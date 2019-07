Alsószentiván pozitív élményeket kínál a látogatóknak, lakosoknak

Nagyáruház ugyan nincs a közelben, de a kínált miliő igencsak csalogató.

Alsószentiván lakosságszáma csökken, ez ellen is igyekszik tenni Husvéth Imre polgármester, aki – miután elődje, Nagy Lajos elhunyt – 2016 szeptemberétől vezeti a települést. Előtte alpolgármesterként tevékenykedett.

A településen óvoda, nyolcosztályos iskola működik, a szükséges infrastruktúra ki­épített, mégis összesen 590-en lakják a települést. A közbiztonság jó, melyhez az előző polgármester idején kiépített kamerarendszer is hozzájárul: a tíz darab eszközt még a rend­őrség is dicséri. Éppen ezért négy-öt kamera beszerzését tervezi még az önkormányzat.

Husvéth Imre szerint sok még a feladat

A lakosok visszajelzése alapján már benyújtottak egy csatlakozási kérelmet a szennyvíz-elvezetés megoldásához, illetve az utak (Diófa, Béke, Rózsa utcák) megújítására is törekednek. A közvilágítást már korszerűsítették. A napelempark kivitelezése két éve húzódik, a szakemberek remélhetőleg tavasszal neki tudnak állni a munkálatoknak. A két erőmű évente mintegy kétmilliós hasznot hozna a településnek.

Az óvodát 2014-ben újították fel, a tervek szerint az intézmény 2020 szeptemberétől egyházi tulajdonba kerül. 2017-ben két pályázatot is elnyertek (az egyik az orvosi rendelő és az önkormányzat, a másik a művelődési ház épületét érinti), amelyek megvalósítása egyelőre várat magára. Utóbbinál egy feltételes eredmény született (a beérkezett ajánlatnál kevesebb a rendelkezésre álló összeg), előbbinél pedig új közbeszerzési eljárást indítanak. Tavaly a sportöltöző nyílászárói újultak meg, illetve két benyújtott pályázatot is elnyertek: ezek egy erdélyi testvértelepülési kapcsolat és egy táncház létrejöttét tették lehetővé.

Törekednek a pozitív élményekre: a nyári dalest, a falunap mellett idén diófesztivált is rendeznek. Ehhez a Virágos Magyarország díjnyertesei méltó környezetet kínálnak – ezt a zarándokok is tudják.