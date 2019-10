Alpolgármestereket, tanácsnokokat is választott a testület

Ünnepi, alakuló közgyűlését tartotta pénteken kora délután Székesfehérvár Megyei Jogú város közgyűlése, amely 21 fővel hivatalosan is megkezdte a munkát.

Miután Pallos István, a Helyi Választási Bizottság elnöke a közgyűlés előtt szóban is megerősítette, hogy a korábban nyilvánosságra hozott választási eredmények jogerőssé váltak, a 21 tagú közgyűlés, beleértve Cser-Palkovics Andrást is, letette az esküt. Ezt követően az újraválasztott polgármester megtartotta programbeszédét. Ebben kiemelte: a fehérváriak döntésükkel kifejezték, hogy továbbra is stabil és békésen fejlődő városban szeretnének élni.

Az új ciklusban számos kihívás vár a város közgyűlésére

Ennek érdekében arra kérte a képviselőket, hogy pártállástól függetlenül fogjanak össze, a viták pedig ne a rombolásról, hanem az építésről szóljanak. Programbeszédében rámutatott, számos kihívás vár a város vezetésére és a közgyűlésre. Bár a város gazdasága a legerősebbek és a legváltozatosabbak közé tartozik az országban, több területen is nagyot kell lépni, ha fent akarjuk tartani a város jólétének alapját képező konjunktúrát. Kiemelte az okosváros építésének fontosságát, amelyben, amellett, hogy a szakemberekre támaszkodva fordítjuk hasznunkra a legújabb fejlesztéseket, a robotika és a digitalizáció vívmányait, a lakosság többi rétege, fiatalok és idősebbek is használják a legkülönfélébb városapplikációkat. A polgármester beszélt továbbá többek között a felelős és takarékos gazdálkodásról, az oktatási intézmények és a képzések fejlesztéséről, a kis- és középvállalatok támogatásáról, a jövőben épülő középiskolai campusról, az egészségügyi ellátás fejlesztéséről, a belváros teljes rehabilitációjáról, a környezet és az ökoszisztéma védelméről. Végül kifejezte abbéli reményét, hogy a fehérváriak kritikáikkal és ötleteikkel a jövőben is segítenek a város irányításában, építésében.

Az alakuló ülésen Róth Péter, Mészáros Attila és Lehrner Zsolt személyében megválasztották az alpolgármestereket, döntöttek a tanácsnoki feladatok ellátásáról és megalakultak a szakmai bizottságok is. A Humán Közszolgálati Szakbizottságot Földi Zoltán, a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottságot Farkas László, a Stratégiai Fejlesztési Bizottságot Molnár Tamás, a Városüzemeltetési Szakbizottságot Horváth Miklós Csaba vezeti.