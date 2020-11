Állják a sarat az MH 43. honvédei

Az ezred egyik tagja az élmezőnyben, a másik a középmezőnyben végzett.

Civil résztvevők mellett idén a Magyar Honvédségtől is sokan megmérettették erejüket a november 7–8-án Veszprém-Újmajorban több mint 5000 indulóval rendezett Spartan Honor Race akadályversenyen.

Tekintettel arra, hogy a szervezés legutóbb a hazai honvédelem közreműködésével történt, katonai terepet – úgynevezett ,,military zone”-t – is kialakítottak a versenyzők számára. Az amerikai eredettel bíró Spartanon az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredtől is többen érdekeltek voltak: egyikük, Góczán Máté nem is akármilyen eredménnyel távozott: rögtön a kezdőnapon a 25+ akadályos Sprint kategóriában, a 25–29 évesek korcsoportjában, hét kilométeren a második helyet ,,zsebelte be”. Ám másnap középtávon elért teljesítménye mellett sem lehet szó nélkül elmenni: akkor a 30+ akadályos Super kategóriában tizenkét kilométert ,,taposott végig”, és ért célt ötödikként, korosztályos futamban. Góczán Máté azt mondja, igencsak motiválja, hogy évek óta jó sportközösség tagja lehet – emellett a 2020-ban alakult Magyar Futósport Egyesület Titans of Hungary csapatának tagja is. 18-19 éve sportol versenyszerűen, és sok helyen szerepelt eredményesen: idén 2. lett egy BakonyRun nevezetű akadályfutáson, és már készül az MH 43. ezred ötpróbája aktuális állomásának teljesítésére.

A gyors tempót igénylő Spartan Honor Race akadályfutás veszprémi helyszínén most 7 kilométeres sprintet és 12 kilométeres super távot lehetett teljesíteni. Az akadályok döntő része kötelekből, karikákból, rudakból állt, amelyeken markáns tempóban, magabiztosan kellett végigkapaszkodniuk a résztvevőknek.

A versenyzők a ,,military zone”-ban sem kevésbé izgalmas terepen haladtak: volt, hogy BTR csapatszállító járművek alatt kúsztak végig, és tüzérségi ágyúk csövén másztak át. Úgy tudni, Góczán Máté díját beválthatja egy következő közép-európai régiós versenyre, ahová természetesen ingyen nevezhet. A veszprémi megmérettetésen az MH 43. ezred részéről Agócs Mátyás őrvezető is részt vett, aki szintén jó teljesítménnyel a középmezőnyben végzett.