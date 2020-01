Állati jópofa könyv és zene Bíró Esztertől

Hamar megszerettük Bíró Eszter Állati Zenés ABC című zenés, mesés képeskönyvét.

Igaz, nem új kiadványról van szó, mert azóta megszületett a második változat, sőt egy harmadik gyermekalbum is (Időradír címmel), ám az ilyen kiadványoknál talán nem is a frissesség az elsődleges szempont. Sokkal inkább lényeges a tartalom, a frappáns, fülbemászó dallamok, az ötletes szövegek, s adott esetben a könyv is, amelynek illusztrációival még közelebb kerülhetnek a gyerekekhez dalszövegek.

A sikert és az értéket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Állati Zenés ABC 2014-ben Fonogram-díjat nyert, és az év gyermekalbuma lett. A színésznőként is jegyzett Bíró Eszter mellett a lemezen énekel például Falusi Mariann, Novák Péter vagy Szirtes Edina Mókus. A zenét Födő Sándor FODO szerezte, a dalokat Hegyi György írta, a könyvhöz Bakos Barbara rajzolt.

A gyerekek az ABC betűivel kezdődő állatfajták közül hallhatnak sok humorral fűszerezett nótát például Arankáról, az aranyhalról, Gerzsonról és Gertrúdról, a gerlepárról, vagy Hédiről, a válogatós hattyúról. Az egyik személyes kedvencem pedig a Sáska vagyok, mindent befalok! című szerzemény, ilyen sorokkal például: „Aki sáska / az sohase válogat! / Nincs kifogása, nem kerget álmokat. / Tányéron semmit sem hagyok: / Sajnálom, de sáska vagyok, mindent befalok.”