Alkotói nap Jenőben

A Jenőben élő és alkotó, Körmendi Gitta költő által életre hívott alkotói társulás kiállítását hatodik alkalommal rendezték meg a településen a Szeretlek, Magyarország! programsorozaton belül, évről évre egyre növekvő létszámmal és csodálatosnál csodálatosabb alkotásokkal.

– A helyszínt az idén Nagy Anikó mandalakészítő biztosította nekünk panziója udvarán és szépségszalonjában – tájékoztatta lapunkat Kerekes Ildikó polgármester. – A kiállítás részeként külön helyszínen Muhari János Jenő a történelem viharában című kiállítása is megtekinthető volt, immár kibővített formában, s úgyszintén a hagyományőrző állandó kiállítás (népviselet, bútorok, emléktárgyak). A Munkás Szent József katolikus templom is nyitott ajtókkal várta a látogatókat, ahol Fister Ferencné Mária mutatta be a megye máig legfiatalabb templomát a vizitálóknak.

Az önkormányzati telken Bálint József fafaragó Hadaró Szabolccsal együtt már reggel nekifogott a láncfűrészes alkotásnak, hogy délutánra csodás faragások szülessenek, a gyerekek pedig ez idő alatt a telek másik szegletében kézműveskedhettek, és a mobil játszóházban vezethették le mozgásigényüket.

Az alkotói társulás elismerései mellett az önkormányzati műsor részeként a képviselő-testület oklevelet adott át minden résztvevőnek, segítőnek. Fellépett a Jenői Asszonykórus, akik jövőre ünneplik majd alapításuk 50 éves évfordulóját. A Tűzrőlpattant Menyecskék műsorát Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas színművész és Bardóczy Attila színművész Hungarikum a javából! című operett előadása követte.

A csárdás lépéseit Fiala Judit és partnere tanította a táncház égisze alatt – ők a Matyó Néptánccsoport tagjaiként Miskolcról jöttek el a faluba. A háziasszony és műsorközlő tisztét Szőnyi Kinga látta el, aki már harmadszor járt Jenőben az idén, vitt ő már befőzőedényt és aszalógépet adományként hozzájuk, most pedig már mintegy „hopmesterként” vett részt a község programján.

– Külön öröm, hogy több pályázati forrás segíti ezeknek a rendezvényeknek a megvalósulását, melyhez köszönöm Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselőjének töretlen biztatását, valamint látogatásait, mert jó dolog polgármesterként büszkén megmutatni országnak-világnak egy-egy rendezvényt, főként egy-egy hagyományteremtő rendezvényt – folytatta a polgármester asszony. – Minderre lehetőségem adódott most is, hiszen országgyűlési képviselőnk is megtisztelte jelenlétével a napot, végig jártuk vele a kiállításokat. Törő Gábor jóbarátként köszöntötte Bálint József fafaragót, mint egykori bányász kollégát.

– Fontos üzenete van az ilyen napoknak, főként a hosszú bezártságot követően, hiszen, úgy gondolom, mielőbb meg kell tanulnunk mindannyiunknak, hogy egyetlen rendszer alkotóelemei vagyunk. Amíg a világot nem tölti be az embertásaink iránti szeretet, amíg életünket és tetteinket nem hatja át az összetartozás ereje, érzése, amíg az emberek tömegei nem éreznek felelősséget társaik boldogulása és jóléte iránt, addig mindig lesz bennünk hiányérzet. Úgy hiszem, mi itt Jenőben tudjuk, és e jeles napon számos bizonyítékát is adtuk annak, hogy megtanultuk a leckét. Összetartozunk! És azt is, hogy művészet nélkül lehet ugyan élni, de nem érdemes! – tette hozzá Kerekes Ildikó.