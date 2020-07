Alkalmazkodik Fehérvár? – Csúcsidőben autóztunk a Balatoni úti felüljáró környékén (videó)

A Balatoni úti felüljárót július 13-án zárták le, s az első két hét meglehetősen kaotikus közlekedést hozott. Azóta tán csillapodtak a kedélyek, és nincs órák hosszat tartó dudaszó a Horvát István és a Széchenyi utca kereszteződésében.

Legalábbis mi ezt tapasztaltuk egy átlagos munkanap délutánján, amikor négy órakor a Csíkvári útról elindultunk a belváros felé. A buszpályaudvarig mindössze 10 perc alatt elértünk, hiába a kocsisor, lendületesen halad, és a sofőrök is résen vannak, figyelmesek és türelmesek, beengedik a megszűnő sávon haladókat. A kezdeti káosznak nyoma sincs, bár így is akadnak még, akik a kereszteződésben ragadnak, de már közel sem akkora a torlódás. Az ellenkező irányba jóval többen tartottak ebben az időben a Széchenyi úton, de a rendőri irányításnak köszönhetően a körforgalomban is dinamikusan halad a sor.

A 7-8-as főutak elkerülőire is elgurultunk, hátha ezek a szakaszok vezetik le a nagyobb forgalmat. Meglepetésünkre ott nem volt több jármű, mint máskor, talán csak a kamionok és teherautók száma szaporodott meg.

Ti mit tapasztaltatok az utakon? Írjátok meg nekünk kommentben vagy a [email protected] címre!

Az első néhány napban elképesztő méreteket öltött a dugó, néha több órába is telt, míg átverekedtük magunkat a városon, akár helyi járattal, akár autóval indultunk útnak. Ezt a lehető legjobb szögből, felülről örökítette meg Olvasónk, Róbert drónvideón, amit itt tudtok megnézni:

A tervek szerint augusztus 27-ére végeznek a szakemberek a munkálatokkal, addig az alább felsorolt útvonalakon tudnak közlekedni autósok és gyalogosok, valamint a buszközlekedést is részletesen megmutatjuk cikkünkben: