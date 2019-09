Alig negyven nap múlva választ az ország és benne Fejér megye

A magyar államfő július 26-i keltezésű elnöki nyilatkozatában október 13-ára írta ki a 2019-es önkormányzati választások időpontját.

Az alábbiakban az önkormányzati választásokkal kapcsolatos praktikus tudnivalók közül emeltünk ki néhány lényegeset a székesfehérvári választási iroda jogi helyettes vezetője, Pápai Erzsébet segítségével. Elöljáróban – mint a szakember hangsúlyozta – fontos tudni, hogy a határidők percre pontos betartásától a helyi választási irodáknak és bizottságoknak nem áll módjukban eltekinteni.

Ha tehát egy adott dokumentumot egy adott nap adott órájáig lehet benyújtani, akkor akár csak egy perccel később is bizony már valóban késő.

Jó tudni továbbá, hogy a megye településeinek honlapján nagy valószínűséggel, de a Nemzeti Választási iroda honlapján egészen bizonyosan elérhető minden információ, ami a további részletek után érdeklődő szavazásra jogosultakat érintheti. Ideértve a különféle, kitöltésre előkészített kérelmeket is, amelyeket a szavazópolgárok elektronikus úton rögtön be is nyújthatnak.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a szavazásra jogosultak egyrészt a nagykorú magyar állampolgárok, másrészt az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárai, harmadrészt a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert személyek – amennyiben szavazati joguk nincs korlátozva. Az átjelentkezés lehetséges, azonban csak olyan címre, amelyre a választópolgár a választások kiírását megelőző 30. napig, ez év június 26-ig bejelentkezett. E rendelkezés a választási csalásokat hivatott kizárni, kizárja azonban azt is, hogy az időközben kórházba került szavazópolgár mozgóurnát kérjen az ágyához – amennyiben a kórház nem a lakcíme szerinti körzetben van.

– A jelöltállításnak pont a kellős közepén vagyunk, a választópolgári kérelmekből pedig még csak nagyon kevés érkezett be, hiszen számos határidő van még, ami csak később jár le – engedett bepillantást a fehérvári helyzetbe is Pápai Erzsébet, akitől megtudtuk: a helyi választási bizottság a jelöltállítási határidő lezárultáig, szeptember 9-én 16 óráig többször is ülésezve folyamatosan határoz a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

A választópolgárok – az átjelentkezésen túl – további kérelmekkel is fordulhatnak a helyi választási irodákhoz. A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár például szeptember 27-én 16 óráig igényelheti a központi névjegyzékbe nemzetiséghez tartozásának bejegyzését. A látássérült választópolgár pedig október 4-én 16 óráig igényelheti, hogy a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére. Ha a választópolgár nem a bejelentett lakóhelyén, hanem a június 26-áig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási helyén szeretne szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be október 9-én 16 óráig. E kérelem október 11-én 16 óráig visszavonható – de kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással.

Mozgóurna iránti kérelmet a mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be, október 9-én 16 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton. Október 11-én 16 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton. Október 11-én 16 óra és október 13-án 12 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton. Október 13-án 12.00 óráig pedig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

Az önkormányzati választással egy napon tartott nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban Pápai Erzsébet elmondta: a választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, amelynek névjegyzékén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szerepel.