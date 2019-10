Finnországba utazott az Alba Regia Táncegyüttes

Hat év után ismét Finnország vendége lesz az Alba Regia Táncegyüttes, ugyanis pénteken tizenkét táncos pár utazott el a Hollo & Martta Nemzetközi Folklórfesztiválra.

Amint az önkormányzati kommunikációs központtól megtudtuk, a november 3-ig tartó rendezvény színházi fellépésein többek között mezőföldi, felső-Tisza-vidéki és erdélyi táncokat ad elő az együttes, bemutatnak a csak a magyar néptáncra jellemző üveges és kanásztáncokat, és ősbemutatót is tartanak. Az ARTE a finnországi fellépésre időzítette Husvéth Csaba és Horváth Judit új, gömöri táncokból készített koreográfiájának premierjét. A bemutatók mellett iskolákba is ellátogatnak, hogy a gyerekeket közvetlenül is megismertessék a magyar táncokkal.