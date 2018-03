Korszerűbb lesz a Lövölde úti Nyugdíjas Szolgáltató Ház

Meg­újult a Lövölde úti Nyugdíjas Szolgáltató Ház: nyílászárókat cseréltek, korszerűsítették a fűtést. A tavasz végére új kültéri helyet is kialakítanak.

Megújult, továbbújul a nyugdíjasok közösségi háza, amint Molnár Tamás képviselő, Fehérvár ifjúsági és civil ügyekért felelős tanácsnoka elmondta: mintegy 10 millió forint értékben nyílászárókat cseréltek, a fűtésrendszer korszerűsítésére pedig 7 milliót költöttek. Eszközbeszerzésekre is futotta: egymillióból televíziót, hűtőt, DVD-lejátszót, porszívót, vasalót vásároltak a nyugdíjaskluboknak, és riasztórendszerrel is felszerelték a házat.

A felújítások továbbfolytatódnak tavasszal: kerítés készül, parkosítanak, és egy kültéri közösségi helyet is kialakítanak, ahol pihenni, bográcsozni lehet. Csetényi Attiláné Betti, az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület elnöke köszönetét fejezte ki a városnak a korszerűsítésért, s megtudtuk tőle, hogy a ház szolgáltatásai között fodrász és pedikűrös is található, s a szépkorúak megbízható mesterembereket is elérnek rajtuk keresztül.