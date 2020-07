Alasztics Ágnes a seregben találta meg azt a hivatást, melyet évtizedekig lelkesen űzhet

A közszolgálati életpályamodell biztos és tervezhető jövővel kecsegtet. Korábban megtudhattuk, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak, akik rendőrnek vagy épp tűzoltónak álltak. A harmadik, de cseppet sem utolsó szegmense ennek a területnek a katonaság.

Férfias foglalkozások, gondolhatnánk, de szaktudásával és eddig elért eredményeivel igencsak rácáfol erre beszélgetőpartnerünk, Alasztics Ágnes őrnagy, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága 3. Katonai Igazgatási Központjának megbízott parancsnoka.

Hogyan került kapcsolatba a sereggel?

– Válogatott sportolóként fontos volt, hogy olyan munkahelyem legyen, ahol támogatják a karrieremet, és elengednek a versenyekre, valamint az edzőtáborokba. Az akkori munkáltatóm nem nézte jó szemmel, hogy olimpiai kerettag vagyok, ezért döntöttem úgy, hogy jelentkezem a honvédséghez, ahol büszkék voltak az elért eredményeimre, később pedig már nem volt kérdés, hogy maradok-e a seregben.

Mi adta meg a végső lökést, hogy ilyen pályára menjen?

– Mivel az életem szerves részét képezte a sport, ezért mindenképpen olyan hivatást szerettem volna, melyben központi szerep jut a rendszeres testmozgásnak és az egészséges életmódnak. Tetszett, hogy egy befogadó és összetartó közösséghez tartozhatok, amelybe könnyen be tudtam illeszkedni. Fontos szempont volt még, hogy folyamatosan fejlődjek, és új ismereteket szerezzek, ebben pedig a honvédség kezdettől fogva támogatott.

Összefügg-e az alapvégzettsége a mostani feladataival?

– Testnevelési Egyetemet végeztem, aminek nagy hasznát veszem a katonai pályám során. Igyekszem hasznos tanácsokat adni például az újoncoknak a fizikai alkalmassági előtt, de a kollégáknak is szívesen segítek. A jelenlegi beosztásomhoz szükséges tudást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem védelmi igazgatási szakán szereztem meg, és harminckét éves szakmai tapasztalat van mögöttem.

Hogy, mikor és hol kezdte, és hova jutott eddig? Mi a munkája és a beosztása most?

– A Győr-Moson-Sopron Megyei Hadkiegészítő Parancsnokságon kezdtem nyilvántartóként, majd eljutottam oda, hogy 2007-ben, amikor a megyei szervezet megszűnt, én voltam a megbízott parancsnok. Amikor a Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság megalakult, Veszprémbe kerültem, ebből az időszakból élénken él bennem a vörösiszap-katasztrófa, melynek elhárítási feladataiban én is közreműködtem. A toborzással ezután ismerkedtem meg, 2017-ben az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága székesfehérvári katonai igazgatási központjába kerültem, ahol jelenleg megbízott parancsnoki feladatokat végzek.

Mit mondana a fiatal pályakezdőknek, miért érdemes belevágni ebbe a kalandba?

– A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója, ahol a tehetségtől és a kitartástól függ, hogy ki milyen sikeres lesz. A szakmai fejlődés lehetősége mindenki számára egyformán adott. Természetesen nemcsak pályakezdők jelentkezhetnek, de egyre több fiatal dönt a katonai hivatás mellett, mert izgalmas munkakörülményeket és kihívásokat keresnek. Vonzó lehet az is, hogy a katonák egészségi állapotával és életminőségével magas szinten foglalkozik a honvédség. Háromféle szolgálati lehetőség van jelenleg, a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos szolgálat. Az utóbbi munka vagy tanulás mellett is vállalható. Ha valaki szívesen csatlakozna hozzánk, annak jelentkezése, illetve kérdései éppen hozzám, vagyis az irányításom alatt dolgozó csapathoz futnak be, a Mészöly Géza utca 7. szám alatt található toborzóirodába.

Mik a tervei a jövőre nézve? Van-e hova fejlődni, és ha igen, akkor mik a kitűzött célok és irányok?

– Fontos számomra, hogy az eddigi tapasztalataimmal segítsem a kollégáim munkáját. Központparancsnokként a tatabányai, valamint a szekszárdi iroda működését is figyelemmel kísérem, koordinálom az ottani szakmai munkát. A célunk az, hogy aki velünk kapcsolatba kerül, érezze a szakmai felkészültségünket, odafigyelésünket és hatékonyságunkat. A toborzás mellett egyedül a mi szervezetünk foglalkozik szociális gondoskodással, valamint katonai igazgatással, és megemlíteném még honvédelmi nevelési és hadisírgondozó tevékenységünket. Tehát sokrétű és változatos a hivatásunk, érdemes csatlakozni hozzánk.