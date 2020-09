„Akkor is eléd kerülök” – gondolhatta a türelmetlen sofőr az Auchan-körforgónál (videó)

A pofátlanság határán bőven túlmenő közlekedési atrocitásoknak egyszerűen kifogyhatatlan a tárháza.

Cipzár-elv. Az az elv, amit sokan nem tartanak be. Ha pedig betartják, az sem elég. Nincs az a mennyiségű autó, amit magunk elé beengedve mindenki elégedetten és biztonságosan távozhatna tovább, amerre a dolga viszi az úton. Így járt az a kamionos is, aki elé az utolsó utáni pillanatban vágott be a felvételen látható, fekete autó sofőrje. A balesetet elkerülendő, satufékezésre kényszerítve ezzel a nagyobb ellenfelet.