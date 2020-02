Akiknek ez testrész, nem luxus – Így működik a mozgássérültek autóvásárlási támogatása

Létezik autóvásárlási támogatás, melyet a mozgássérültek vehetnek igénybe, ám a határidőket és a szabályokat érdemes figyelni és betartani, mert az ügyintézés nem a legegyszerűbb.

Sokan nem olyan szerencsések, hogy passzióból, csupán a kényelemért mennek kocsival mindenhova, akár csak pár száz métert, a sarki fűszereshez. A mozgássérültek helyzete több szempontból is kihívás, hiszen segédeszköz nélkül nagyon rövid távot tudnak csak megtenni, vagy éppen egy métert sem. A segédeszközök szállításához tehát elengedhetetlen egy autó, és nem is akármilyen, hiszen nem egy sporttáskát kell bedobni, ha mondjuk gyógyúszásra, gyógytornára megy, hanem mankót vagy akár a legkülönbözőbb ortéziseket és természetesen kerekesszéket is. Ezeket nemcsak szállítani kell, hanem ki-be kell pakolni a mozgássérültnek az autó ülésére, csomagterébe. Ha mély a csomagtartó, akkor hiába nagy a raktér, problémás, mert mélyről kell felemelni. Egy kerekesszék, különösen egy felnőtt méretű, nem éppen könnyű, így ép embernek is bele kell kapaszkodnia, ha ki akarja emelni a csomagtartó fenekéről.

Aki mozgásában akadályozott, az nehezebben vagy egyáltalán sehogy nem tud munkát végezni, következésképpen a jövedelme sem túl magas. Talán többet tud tenni a társadalomért, a közösségért és saját magáért is, ha van autója, tehát mobil, és így könnyebben, nagyobb hatósugarú körben van esélye elhelyezkedni. Az állam, hogy megkönnyítse kissé számukra az életet, és hogy segítsen visszatérni legalább részben a munka világába, gépjárműszerzési támogatásban részesíti a mozgássérülteket.

Új autó vásárlása esetén egymillió forint értékben segít az állam, de kifejezetten csak a Magyarországon gyártott japán autómárka vásárlására fordítható. Használt autó beszerzése esetén nincs márkamegkötés, de ebben az esetben a támogatási összeg csak 600 ezer forint, azzal a feltétellel, hogy nem lehet 5 évnél idősebb a járgány.

Nemcsak szerzésre lehet anyagi segítséget igényelni, hanem átalakításra is, ám abban az esetben igazolni kell a jogosultságot, hogy támogatottan szereljék fel a jogszabályban előírt automata sebességváltóval vagy más segédberendezéssel az autót.

Fejér megye területére kiterjedő illetékességgel a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala jár el

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet minden évben kétszer, március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani, derül ki a hivatal közleményéből, június 15-éig, illetve december 15-éig bírálják el.

A kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló iratot, a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyét, de jogilag alá kell támasztani a rokoni kapcsolatokat, ha más a szállító, mint a támogatásra jogosult. Arról is nyilatkozni kötelesek, akik vállalják az ügyintézést, hogy a kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben.

Sajnos, bármennyire is drámai, de nem csak felnőttek lehetnek mozgásukban súlyosan akadályozottak. Kiskorú kérelmező esetén a kiskorú gyermek lesz a gépjármű tulajdonosa, ám ebben az esetben gyámhatósági jóváhagyás szükséges.

A gyámság alatt álló kiskorú esetében a gyámkirendelő határozat másolatát, gondnokolt személy esetében gondnokkirendelő határozat másolatát is mellékelni kell.

Nemcsak egyszerű magyar állampolgár élhet a lehetőséggel, hanem bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként vagy hontalanként elismert személy is. Emellett törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve akár összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár is.

Ehhez persze két sajnálatos tény közül legalább egynek fent kell állnia. Vagy súlyos mozgáskorlátozottsággal, illetve egyéb fogyatékossággal élőnek kell lennie az illetőnek, vagy ezek együttes jelenléte esetén igényelhető a támogatás.

A gyermekek és fiatalok esetében a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek önmagukban nem elegendők a jogosultsághoz. A mozgássérült alapon beadott kérelem esetén a 18. életévét be nem töltötteknek igazolás kell, hogy az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved a fiatal. Utóbbi esetében fontos kritérium, hogy legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság legyen.

Ha nem mozgásszervi a fogyatékosság, akkor a 18. életévét be nem töltött gyermek vagy fiatal a „K”, az „M” vagy az „N” betűjel alapján jogosult. Pályázhat akkor is, ha a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, ám ezek közül legalább az egyik „K”, „M” vagy az „N” jelű betegség, illetve fogyatékosság kell legyen. Ide tartoznak a vakok, az értelmi, látási és hallási, illetve a halmozottan fogyatékosok, valamint az autisták.

A bürokrácia útvesztőiben könnyen el lehet veszni, sikerülhet megszerezni a támogatást, csak időben álljunk neki!