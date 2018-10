Akik mindig hazatalálnak – A Szabadhídvégről elszármazottak találkoztak

A református templom eltéveszthetetlen. A környezetéből kimagasló épület sárga falai itt-ott fehérre koptak, a 288 éves múltat tükrözi a külső.

Belül – egy efféle áldott helyhez hűen – fehérbe burkolózott a környezet. Ide több mint tíz éve járnak vissza a Szabadhídvégről elszármazottak, hogy felelevenítsék gyermekkorukat, s hogy rokonaik, régi ismerőseik társaságában kellemes órákat tölthessenek el.

– Ilyenkor az ország valamennyi pontjáról, de még külföldről is érkeznek vendégek, akik – ha nem is minden évben, de – igyekeznek részt venni ezeken a találkozókon – mondja Fehér Viktória, a hétvégi rendezvény konferansziéja. Dunántúl, Tiszántúl vagy Dallas – most innen látogattak haza a már elszármazottak. Pontosabban a dallasi úriember felesége, Hédi volt szabadhídvégi, de természetesen a már Kápolnásnyéken élő pár közösen látogatott a településre.

S mint Viktória elmondta, a mai technológia sokat segít a szervezésben, abban, hogy mindenki értesüljön a találkozó időpontjáról. Persze amellett, hogy sokaknak maradtak szabadhídvégi rokonaik, családtagjaik is, akik azonnal átadják ezt az információt a meghívottaknak. A vendégek többsége állandó szereplője a találkozóknak, de gyakran új arcok is felbukkannak itt. Korosztályi megkötés nincsen, sőt, ma már egyre több fiatal is hazalátogat a szülőkhöz, nagy- vagy dédszülőkhöz.

A délelőtti istentiszteletet Balogh Márk Dávid lelkész és Farkas Levente lelkipásztor tartotta, de az ünnepi műsorban verssel Kisné Pölöskei Anita, egy 1862-es kordokumentum megidézésével Kiss Gyula, valamint az enyingi, Demény István kürtművész vezette tinódis fúvósok is közreműködtek.

A parókián szeretetvendégséggel záruló ünnepi órákat további örömhír koronázta meg. Balogh Márk Dávid elmondta: a templom épületére 35 millió forintos támogatást nyertek el (ez az egyházmegye negyedik legnagyobb támogatása), amelynek köszönhetően – terveik szerint – ki tudják cserélni a tetőszerkezetet, az épületet pedig koszorúval erősíthetik meg. A régóta várt kivitelezést az egyházkerület bonyolítja le. Addig is a templom külső falát az elődök, Bakó Imre és Béla lelkészek emléktáblájánál elhelyezett koszorúk díszítik.