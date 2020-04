Aki teheti, otthon marad! – Fejér megyei körkép

Az emberek általában felmérik a helyzet komolyságát, és tiszteletben tartják a szabályokat. Ez derül ki körképünkből.

– Jenőben a lakosok rendkívül fegyelmezettek – tudta meg lapunk Kerekes Ildikó polgármestertől. – Nem kellett szabálysértési eljárást indítanunk, a szomszédok segítik egymást, az ebédet elvisszük a rászorulóknak, jelenleg már több önkéntes csapat is dolgozik a faluban, s jönnek a fiatalok is. Volt, aki külföldi tartózkodása miatt 14 napos házi karanténba kényszerült, még egy hetet várt, aztán bekapcsolódott a szájmaszkok varrásába. Többen füvet kaszálnak önkéntes alapon, Máté Mónika a megyei kórház egyik osztályának küldött házi süteményt.

Elfogadják a korlátozásokat

Kőszárhegyen érzékelhetően kisebb a forgalom nemcsak a 7-es főúton, hanem a mellékutcákban is. A Szárhegy a környék kedvelt kirándulóhelye, jönnek kirándulók, de csoportosulást nem tapasztalnak – mondta el Borján Péter polgármester. Az élelmiszerboltban 8-10 esetben kellett figyelmeztetni vásárlókat, hogy lejárt az előírt időablak, az eladók ezt előzékenyen megtették. Két esetről tudnak, hogy 65 év feletti délután szeretett volna vásárolni, de elfogadták, hogy nem szabad.

– A telefonos kapcsolattartást a veszélyhelyzet kihirdetésekor elindítottuk, a kijárási korlátozás elrendelésekor már oda-vissza jól működött. Keresnek bennünket, s ha kérik, segítünk a bevásárlásban, a gyógyszerkiváltásban. Mi is hívjuk az embereket, beszélgetünk velünk, megnyugtatjuk őket. Borjánné Klári, a nyugdíjasklub elnöke mindennap felhív két idős embert – folytatta a faluvezető.

Az önkormányzat csökkentett ügyfélfogadására egy-két lakos érkezik, jellemzően szociális témakörben, gyakorlatilag szóba sem kerülhet a csoportosulás. Az orvosi rendelésnél is betartják a rendet, a gyógyszerfelírás egyre inkább az e-recept irányába terelődik.

Zárva tart az ökocentrum

– Soponyán azt látjuk, hogy az emberek betartják a szabályokat, aki teheti, otthon marad – tájékoztatott Szücs Norbert polgármester. – Csoportosulásra a faluban egyetlen példa volt, az is inkább tájékozatlanságból fakadt. Szabálysértési eljárást még egyszer sem kellett indítani; a 9 és 12 óra közötti vásárlási korlátozást mindenki betartja. A Kerti-tónál a hétvégén inkább azt tapasztalták, hogy nem a helybéliek sétáltak, hanem más településről érkezők. Az ökocentrum zárva tart, így szerencsére ott sem kell csoportos túrázókra, kirándulókra számítani.

Hálás kutyus konzervdobozzal

Mezőszentgyörgyön is otthon maradnak az emberek, a polgárőrök többnyire üres utcákon, tereken barangolnak. Sőt, még a családi összejövetelek sem jellemzőek. Kevés 65 év feletti idős jár vásárolni, a bevásárlást, a gyógyszerkiváltást a családjuk megoldja, többeknek az önkormányzat van segítségére. A polgárőr egyesület ismeretei szerint szabálysértési eljárást nem kellett indítani a faluban, viszont figyelmeztetésekre már sor került. Néhányan nem foglalkoznak semmivel, mit nekik szabályok – őket határozottan felszólították: maradjanak otthon! Krista István, a polgárőrség elnöke elmondta lapunknak: a minap egy kiskutyán is segítettek. Szegény jószág feje beszorult az eledeles konzervdobozba, az egyik utcán bóklászott, amikor rátaláltak. A kutyus hálája nem ismert határokat! Mosolyogtak a segítők, de talán még el is érzékenyültek egy kicsit…