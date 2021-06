Akár az egész Velencei-tó kiszáradhat

A Velencei-tó tartósan alacsony vízállása és az elmúlt évtizedekben gyarapodó lágyiszapréteg mennyisége a jövőben egy tartós vízpótlási beavatkozást tesz szükségessé, különben szélsőséges esetben akár újra előfordulhat a tó átmeneti kiszáradása – egyebek mellett erre figyelmeztetnek a szakemberek.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

A Magyar Országos Horgász Szövetség elnöksége június 21-én újabb közleményt adott ki a Velencei-tónál történt halpusztulásról.

„Június 17-én, csütörtökön virradóra több ponton kisebb mértékű halpusztulás kezdődött a Velencei-tó területén, mely adataink alapján a szombati napon érte el a csúcspontját. A tapasztalt sajnálatos, de nem egyedi jelenségről számos lakossági bejelentés érkezett a MOHOSZ felé a tóért aggódó horgász- és nem horgásztársaktól egyaránt; majd kialakult egy hatékony helyi összefogás a károk és különösen azok esetleges negatív turisztikai következményeinek enyhítése céljából. A további, hiteles tájékoztatás érdekében a MOHOSZ OHSZK és a Velencei-tavi Kirendeltség újra ismerteti a jelenlegi helyzetet, s egyben a rendkívüli esemény kapcsán továbbra is valamennyi médiumot e formában kívánja tájékoztatni, kérve a közlemény pontos átvételét.

Mint ismert, a Kirendeltség a jelenséget észlelve azonnal megkezdte munkatársaival és a horgászszervezet önkénteseivel az elhullott halak begyűjtését és azonosítását, kapcsoltan a helyi vízügyi igazgatósággal, valamint az Állatorvostudományi Egyetem halegészségügyi laborjával együttműködve a több pontos vízminőségi és halélettani mintavételezést. Mivel a legfontosabb feladat a tetemek mielőbbi, folyamatos összegyűjtése és elszállítása volt, ennek elősegítésére és a további pusztulások megakadályozására a térségben egy példaértékű összefogás alakult ki a halgazdálkodásra jogosult horgászszövetség, a hatóságok, az önkormányzatok, a helyi horgászszervezetek és az egyéb civil, önkéntes szerveződések aktív részvételével.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elrendelte vízminőség-védelmi készültséget és jelentős élőerőt vont be a védekezésbe, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság több nagyteljesítményű szivattyút adott, Velence Város Önkormányzata és több civil szervezete több ponton önkéntes munkát szervezett, de a helyi önkéntes tűzoltók is kivették a részüket a munkából, s többen magánszemélyként is önzetlenül segítettek. Ezúton is szeretnénk mindenki munkáját, segítségét megköszönni!

Az eddigi adatok alapján az elpusztult és összegyűjtött halak zöme továbbra is szélhajtó küsz, balin, valamint túlnyomó részt karika- és dévérkeszeg volt, e fajok a begyűjtött mintegy 3000 kg-ból 90% feletti részarányt képviselnek, a maradékon a halfauna többi tagja osztozik. Az eddig összegyűjtött halmennyiség még nem érte el a tó becsült halállományának 1%-át, de a látvány horgász szemmel különösen szívfájdító, s természetesen a fürdőzőknek sem kellemes – a vízminőségvédelmen túl ezért is folyamatos az elpusztult halak eltávolítása, ATEV telephelyre történő elszállítása.

Bizakodásra ad okot, hogy a hétfői észlelések alapján az elmúlt 48 órában a már tendencia jelentősen javuló, s az időközben beérkezett újabb laboreredmények is megerősítették, hogy a halakkal a relatív oxigénhiány végzett, a mérgezés, valamint emberre veszélyes kórokozó jelenléte kizárható.

A beérkezett adatok alapján továbbra is tényként kezeljük, hogy a relatív oxigénhiány kialakulásában döntő szerepet játszott a rohamos felmelegedés és az annak hatására berobbanó algaállomány éjszakai oxigénfogyasztása, kapcsoltan a napkezdeti szélcsendes időjárás is.

Szintén továbbra is helytálló, hogy a Velencei-tó vízminősége a fürdési, vízisport és egyéb rekreációs igénybevételi szempontok oldaláról jelenleg jónak mondható, így a helyzet e tárgyban korlátozást, beavatkozást nem igényel.

Sajnos látnunk kell, hogy a tó tartósan és tendenciózusan alacsony vízállása és az elmúlt évtizedekben gyarapodó lágyiszapréteg mennyisége a jövőben egy tartós vízpótlási beavatkozás kidolgozása és kivitelezése, párhuzamosan egy átgondolt nádművelés irányába mutat, mert ezek hiányában szélsőséges esetben újra előfordulhat akár a tó – a történelemben már ismert – újabb, átmeneti kiszáradása is. Mindez a halállományon messze túlmutatva a turizmus biztonsága, az itt élők életminősége érdekében is kiemelten fontos kormányzati feladat lehet.

Látva a jelenlegi meteorológiai előrejelzéseket is, rögzítenünk kell, hogy egy tartósan aszályos, hőhullámos nyári időszak esetén akár további halpusztulásra is számítani lehet. Ennek teljes megelőzése egy ilyen kiterjedésű vízterület esetében a jelen szakmai ismereteink és lehetőségeink szerint nem lehetséges, ugyanakkor a most kialakult együttműködések legalább a kárenyhítésben sokat segíthetnek. A készenlét, a monitoring a jövőben is folyamatos lesz, érdemi változás esetén haladéktalanul újra tájékoztatjuk a közvéleményt.”

Előzmény: