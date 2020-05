Ahol számít a személyes kapcsolat

Noha minden települést megkérdezni nem tudtunk, törekedtünk egy átfogóbb körképre: itt az önkormányzati, hivatali élettel foglalkozó összeállításunk második része.

A napokban „vidéken” engedélyezték a korábban bevezetett korlátozások enyhítését. Ennek kapcsán arra voltunk kíváncsiak, Fejér megye településein éltek-e a lehetőséggel, nagyobb teret engedtek-e a személyes kapcsolattartásnak a hivatalokban, vagy egyelőre továbbra is az új rend szerint zajlik az önkormányzati ügyintézés.

Nem volt elbocsátás

A folyosó elején asztal áll, a megfelelő távolságot tartva ide érkeznek a dolgozók, akik aztán segítenek a különféle ügyek intézésében. A helyszín a nagykarácsonyi községháza, ahol a hivatalos dolgokat – a biztonsági előírások betartásával – akár személyesen is intézhették, intézhetik az ügyfelek, távol maradva az irodáktól – tudtuk meg Scheier Zsolt polgármestertől. Mint az elöljáró megfogalmazta: az élet ebben az időszakban sem állhatott meg a hivatalban; mindenki dolgozott, s mindenki munkájára szükség is volt, senkit nem bocsátottak el. Otthoni munkavégzésre esetükben nem volt szükség.

– Az anyakönyveztetés, a házasságkötés, a jelentések leadása és a közfoglalkoztatottak munkáinak elvégzése mind olyan feladatok, amelyeket meg kell oldanunk a megváltozott körülmények között is – mondta a Fejér Megyei Hírlap megkeresésére a polgármester.

Ugyan a hivatalban egy postaláda is segíti a hatékonyabb kommunikációt, az önkormányzat dolgozói törekednek a személyesebb kapc solattartásra – a kisebb településeken amúgy is közvetlenebb a kapcsolat az emberek között.

– A szigorúbb korlátozások idején természetesen kevesebben érkeztek hozzánk személyesen, most, hogy lazítottak a szabályokon, valamelyest többen látogatnak el a hivatalba ügyeket intézni – osztotta meg velünk eddigi tapasztalatait Scheier Zsolt.

Csak egyeztetés után

Az enyingi önkormányzatnál továbbra is csak előre egyeztetett időpontban van lehetőség személyes ügyfélfogadásra, az állampolgároktól ezután is telefonos, illetve elektronikus úton keresztüli megkeresést kérnek. Azon ügyfeleknek, akik a digitális ügyintézést nem tudják megoldani, a polgármesteri hivatal ajtajánál a levelek részére zárható, vízmentes tárolót alakítottak ki, abban helyezhetik el kérelmüket.

Továbbra is biztosítják a gyermekek napközbeni felügyeletének ellátását a bölcsődében és az óvodában. Az intézmények ügyeleti ellátást biztosítanak, amennyiben azt indokolt esetben kérvényezi a szülő. A család- és gyermekjóléti központ dolgozóinak munkáját az óvoda munkatársai segítik. Gondoskodnak a gyermekétkeztetés és a településen élő 70 év feletti személyek étkeztetésének megszervezéséről, ellátásáról, az idősek ügyeinek intézéséről.

Normál munkarendben

– Abán május 11-től, hétfőtől a normál munkarendben, és nem otthoni munkavégzésben dolgoznak a polgármesteri hivatal dolgozói. Átmeneti korlátozásként fennmarad, hogy egy napon lesz csak meghosszabbított időben személyes ügyfélfogadás. A lakosokat külön helyiségben, a hivatal földszintjén fogadják a dolgozók. A gördülékeny ügyintézéshez, kérjük, hogy lehetőség szerint előzetesen jelentkezzenek be telefonon vagy e-mailben! – válaszolta Mikula Lajos arra a kérdésre, mi változik az enyhítést követően a város életében, majd hozzátette: reméli, lassan minden visszaáll a rendes kerékvágásba.

– A polgármesteri hivatal munkatársainál jelentős mértékben felhalmozódtak a szabadságok a korábbi évekről. Ezek kiadását is lehetővé tette a mostani időszak. A nyárra tervezett igazgatási szünetre vonatkozó határozatot – ahogyan az óvodai nyári szünetet érintő határozatot is – viszszavonta a képviselő-testület, éppen ezért munkával teli nyárra készülünk Abán – értesültünk első kézből.

A takaréklángon való működésre kitérve viszont megnövekedett munkavégzésre számít az elkövetkezendő idők ben a polgármester.

– Kevesebb ügyintézési feladatuk volt a polgármesteri hivatal dolgozóinak, ami betudható a személyes ügyfélfogadás korlátozásának, de a hiányzó ügyek várhatóan megjelennek majd az újraindulás után. Technikai oldalról megoldott volt az otthoni munkavégzés, amelyben nagy segítséget jelentett az ASP-rendszer, ám a személyes jelenlét hiánya miatt lassabbá vált egyes feladatok ellátása.

Jól együttműködnek

A lovasberényi önkormányzatnál jól bevált az elmúlt hetekben a telefonos előzetes egyeztetés bevezetése – mondta a Fejér Megyei Hírlapnak Südi Mihály polgármester. A településen ugyanis csak előre bejelentkezést, időpont-egyeztetést követően lehet hivatalos ügyet intézni, egyébiránt a személyes ügyintézés szünetel – továbbra is. De a polgármester hangsúlyozza, mindent intéznek, a jogszabályok által szabott határidők betartása mellett. S ahogy a tapasztalat mutatja, a lakosság is jól együtt tud működni ebben a helyzetben, amelyen addig nem is kívánnak változtatni, amíg erre vonatkozóan nem születik valamiféle irányelv, javaslat.

– Ne feledjük, még rendkívüli állapot van, noha a kijárási korlátozás vidéken megszűnt! Ha központi döntés születik a hivatalok nyitvatartása kapcsán, vagy látjuk, hogy a környékbeli hivatalok is elindulnak, akkor mi is kialakítjuk az új rendet – tette hozzá Südi Mihály.

Ügyintézés – online

Március közepétől hasonló mederben folynak az ügyintézések Ercsiben, és ezen a következő időszakban sem kíván érdemben változtatni Szabó Tamás, a település polgármestere.

– A veszélyhelyzet idején a polgármester gyakorolja a képviselő-testület jogait, de a technika vívmányait segítségül hívva már tartottunk informális online ülést, ahol a legfontosabb teendőket vitattuk meg a képviselőtársaimmal. Ezen a közeljövőben sem módosítunk. Igaz ez a hivatali ügyintézésekre is, amit akárcsak eddig, személyesen és online is igénybe vehetnek a lakók – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a város összetételéből adódóan lehetőséget biztosítanak arra, hogy sürgős és halaszthatatlan ügyekben korlátozott számban, de közvetlenül felkeressék az önkormányzatokat. Az ügyfelek előzetes bejelentkezéssel, a biztonsági intézkedéseket betartva: maszkban, egyesével léphetnek be az épületbe. Várakozni a hivatal előtti parkban lehet. Mint az elöljáró elmondta, erre azért volt szükség, mert vannak olyan idősek vagy hátrányos helyz etűek, akik nem rendelkeznek megfelelő technikai háttérrel, illetve van egy olyan réteg is, amely a személyes ügyintézésben hisz. De természetesen az online ügyintézés lehetősége is fennáll.

Az első részt itt olvashatják.