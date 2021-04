A Magyar falu programot nem vehetik igénybe, de másra pályázhatnak a kisvárosok Fejérben

Az elmúlt időszakban többször írtunk arról, milyen beruházásokat tudnak elsősorban a Magyar falu program segítségével megvalósítani a falvak. De vajon tudnak-e pályázni az ötezer főnél nagyobb települések? Ennek jártunk utána.

Szükség lenne pályázatokra

Szabó Tamás, Ercsi polgármestere szerint számukra problémát jelent, hogy tapasztalatai szerint kizárólag pályázatok segítségével juthat pénzhez egy település. Kiemelte, tíz évvel ezelőtt Ercsinek még volt annyi saját tőkéje, hogy a kisebb fejlesztéseket meg tudták oldani önerőből. A nagyobb horderejű korszerűsítéseket viszont már akkor is európai uniós pályázatok igénybevételével tudták megvalósítani. A polgármester elmondta, jelen pillanatban nincs lehetőségük az előrelépésre. Ercsi nem tud részt venni a Magyar falu programban, hiszen az ez által nyújtott lehetőségek a kiírás szerint az ötezer főnél kevesebb lakossal bíró településeknek szólnak. Ercsi viszont több mint nyolcezer lelket számlál. Szabó Tamás információi és tapasztalatai szerint az elmúlt két évben a kisvárosoknak nem igazán volt lehetőségük pályázatok igénybevételére. Ugyanakkor a támogatásra nekik is szükségük lenne ahhoz, hogy Ercsi fejlődni tudjon.

Komoly erőkkel zajlik a munka

– Ha észak felől megérkezünk Sárbogárdra, viszonylag könnyen suhanhatunk a felújított 63-ason. Átérünk a szintén felújított vasúti átjárón. A Sárbogárdi Sporttelepen sporttárgyú beruházások egész sora valósult, illetve valósul meg egymás mellett – mondta el Sükösd Tamás, a város polgármestere. – A Sport utca felújítására éppen most írjuk ki a közbeszerzést. Az utcán érkezhetünk meg a leendő sportcsarnok helyéhez, ahol már jól látszik a megvalósult és folyamatosan üzemelő tanuszoda, illetve a most épülő műfüves pálya is. A Tury Miklós utca és az Árpád utca kereszteződésében látható a leendő rendőrség és mentőállomás helye. Majd ugyaninnen láthatjuk a jelenleg már folyó ipari park beruházást, illetve eljuthatunk az inkubátorházhoz is, ahol szintén zajlanak az építési munkálatok.

A polgármester elmondta, büszkék arra, hogy valamennyi sárbogárdi óvoda energiahatékony, megújult. Rámutatott, az iskolák megújítása az állammal karöltve jelenleg is folyik.

– 2012-ben elkezdtük a városközpont rehabilitációját – emlékeztetett. – A városháza és a művelődési ház európai szintű, a parkoló jelenleg épül, a tér teljesen meg fog újulni még az idei évben – mondta.

– Sárszentmiklóson három működő intézményünk van. Az orvosi rendelő teljesen megújult, az óvoda úgyszintén, és az iskola és a művelődési ház is teljes egészében készen van – sorolta.

– Pusztaegresen a hegyre felvezető utakat felújítottuk, majd ezt követően a művelődési ház, az orvosi rendelő is megújult, és egy szociális lakást is kialakítottunk.

Kétmilliárd forintból fejlesztenek

Bicske leginkább az európai uniós forrásokból megvalósuló TOP-os pályázatokon nyújt be támogatási kérelmeket. Mint megtudtuk, jelenleg 11 pályázat áll megvalósítás alatt és eddig 5 fejlesztés valósult meg a v program keretében nyert támogatásokból, amelyek összege az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen 2 milliárd forintra tehető.

Az önkormányzat rendszeresen részt vesz a Belügyminisztérium által meghirdetett, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseket segítő pályázaton is. Idén 15 millió forintot nyert a város az illegális hulladék elszállítására kiírt pályázaton.

Csapadékvíz-elvezetés, útfelújítás

Csákváron is igyekeztek kihasználni a pályázati lehetőségeket. Az elmúlt időszakban több igényt is benyújtott az önkormányzat. Elbírálás alatt áll a területi operatív program keretében a csapadékvíz-elvezetésre, illetve az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében az útfelújításra beadott pályázatuk. Több elnyert pályázat már megvalósítás alatt áll, ilyen a Tisztítsuk meg az Országot! projekt keretében elnyert összeg, amelyből a térfigyelő kamerarendszert bővítik. Folyamatban van a helyi klímastratégia kidolgozása, illetve ehhez kapcsolódóan a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló projekt, amelyet szintén pályázati pénzből valósítanak meg.

Az önkormányzati feladat­ellátást szolgáló fejlesztések tavalyi támogatásából folyik a Mikes utca felújítása és előkészítés alatt áll a bölcsőde fejlesztési projekt, amelyre szintén pályázatot nyújt be Csákvár.

Ipari parkra, valamint új óvodára is nyertek pénzt

– Polgárdiban már 2010-ben felismertük, hogy igazán nagy fejlődést csak a pályázati lehetőségek megragadásával és sikeres megvalósításával érhetünk el. Ennek eredményeként az elmúlt évtizedben több milliárdnyi uniós, valamint hazai forrást nyertünk el és valósítottunk meg – tájékoztatott Nyikos László polgármester. – Jelenleg is számos beruházásunk van folyamatban – elég, ha csak az ipari park vagy az óvoda építését említem –, de már az idén két újabb pályázati sikerrel büszkélkedhetünk. Az egyik most szóban forgó lehetőségre (kulturális központ) azonban technikai ok miatt nem tudunk pályázni, mert éppen átalakulás alatt van az a városi intézmény, amely megfelelne az indulási feltételeknek.

Az önkormányzat folyamatosan kutatja a lehetőségeket, és amennyiben olyan projekt kerül a látókörükbe, amely illeszkedik stratégiai céljaik közé, akkor nem haboznak benyújtani a támogatási kérelmet. Az első helyeken a szennyvízrendszer fejlesztése, a városi kulturális központ építése, az utak és a közlekedésbiztonság fejlesztése szerepel.

Várják a Kisvárosi fejlesztési programot

– Nagyon várjuk a Kisvárosi fejlesztési programot – mondta Viplak Tibor enyingi polgármester. – Minden lehetőséggel élni kívánunk, elsődleges célunk a folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése.

Az elmúlt pályázati ciklusban a Terület- és településfejlesztési operatív program felhívásai lehetőséget adtak az önkormányzati és közcélú épületek energetikai korszerűsítésére, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére.