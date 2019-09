Ahol a születésnapos adja az ajándékot – a börgöndi repülőnapot

A születésnap okán minden eddiginél különlegesebb programmal várják az érdeklődőket a 24. Börgöndi Légiparádé szervezői.

A szeptember 8-ra kitűzött eseményről tartott sajttájékoztatón jelen volt Viza Attila önkormányzati képviselő is, aki úgy fogalmazott: a több mint 100 éves repülőmúlttal rendelkező városnak kötelessége megtar­tani, támogatni a repülés népszerűsítésére irányuló civil kezdeményezéseket. A képviselő bízik abban, hogy hamarosan megszületnek kormányzati szinten azok a reptérfejlesztést előmozdító döntések, melyek pozitív hatással lesznek a gazdaságra is.

A Szilády Dezső vezette Albatrosz a 24. alkalommal rendezett eseményt különlegessé kívánta tenni, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor ez a reggel 8-kor kezdődő repülőnapon meg is valósul. Szilády azt mondta, hogy abban mindenképpen más lesz a repülőnap, mint eddig, hogy most olyan erővel vesz részt benne a Magyar Honvédség légiereje, amire eddig még nem volt példa. Kifejezetten családi program a repülőnap, így egyszerre nyújt tartalmas elfoglaltságot és kikapcsolódást gyerekeknek és felnőtteknek. A repülés szinte valamennyi részterületét érintik, és erre garancia Józsa Dávid vitorlázó műrepülő világbajnok, aki a Nemere-program vezetője és az egyesület alelnöke is egyben.

Az elismert szakember beszámolójából kiderült, hogy nemcsak hátimotoros siklóernyősök, ejtőernyősök, vitorlázó- és motoros repülőgépek lesznek, hanem kiképző vadászgépek is, miközben láthatunk magyar oldtimereket is.

Nem minden gép érinti a most még romos, feltámadásra váró reptér kifutóját. Miután a különféle szállítógépek, Tiger Moth-ok és hetvenéves Jak 11-esek vonalait megbámulták már az érdeklődők, bemutatót tartanak a Gripenek és egy Airbusz 319-es is elhúz majd többször az égen.