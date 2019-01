Ahogy a vadász a túrautat látja

A legszebb túraútvonalak gyakran vadászterületeken haladnak keresztül, ahol egy-egy szerencsétlen találkozás akár végzetes is lehet. Az alábbiakban összefoglaltuk, mire kell ügyelnünk, ha természetjáróként indulunk útnak.

Fejér megyében elsősorban az összefüggő erdővel borított területeken, azaz a Vértes, a Bakony és a Velencei-hegység térségében fordulhat elő az, hogy a túrázók és a vadászok, ugyan eltérő szenvedélytől hajtva, de egyazon ösvényeket róják. A megye déli részein, ahol alacsonyabb az erdősültség, a vadászok és túrázók véletlenszerű találkozásának valószínűsége is csekélyebb.

Molnár Tamás hivatásos vadászként Mór környékén járja az erdei utakat. Mint elmondta: a szem előtt tartani érdemes két legfontosabb igazodási pont egyike az, hogy a túrázók a kijelölt túraútvonalakon közlekedjenek, amelyek nyomvonalaival a vadászok is tisztában vannak, így azok környékén fegyvereikkel fokozott elővigyázatossággal mozognak. A másik az időpont. A vadászatokra ugyanis jellemzően a hajnali, kora reggeli órákban – vagy éppen a szürkület beállta után, az esti órákban kerül sor. Molnár Tamás vadászként az erdőt járva maga is rendszeresen figyelmezteti a lehetséges veszélyekre azokat, akikkel rosszkor, rossz helyen találkozik.

Noha a téli időszakban a túrázásra rendelkezésre álló időablak meglehetősen szűk, a szakember szerint e hónapokban is érdemes odafigyelni arra, hogy legkorábban napkelte után egy órával érjünk csak ki a természetbe, és napnyugta előtt egy órával már a hazafelé tartó aszfaltúton legyünk. A nappali világosság érkeztével azonban a vadak visszavonulnak erdőmélyi pihenőhelyeikre, így ilyenkor, a túraútvonalakon, nagy valószínűséggel sem őket, sem magunkat nem hozhatjuk kellemetlen helyzetbe egy nem várt találkozással – a vadászokról nem is beszélve.

Kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben nappali társas vadászat, szervezett hajtóvadászat folyik – jellemzően fácánra, nyúlra vagy vaddisznóra. Ilyenkor azonban a területre vezető utak mentén minimum tábla, de gyakorta őrszemélyzet is figyelmezteti az odaérkezőket. Ennek ellenére is előfordulnak olyan esetek, hogy az óvatlan civil erdőjárót a hajtás közepéből kell kivezetni.

Noha a vadak nappal leginkább a sűrűben pihennek, a táplálékszerzés kényszere télen kivételes helyzeteket teremthet. A vaddisznóorr rendkívül kemény túrókarimája akár az ötcentis fagyott földet is föltöri, ha betakarításból visszamaradt kukoricát szimatol a hó alatt, a gímszarvas gyöngéje pedig az ősszel elvetett, télen már sarjadó repce – e csemegékért e vadak alkalmasint a napvilág kockázatát is vállalják.

A január, február, március során túrázni indulóknak egy dologra még felhívta figyelmét a szakember. Nevezetesen arra, hogy a gím- és a dámszarvasbikák ilyenkor dobják el agancsaikat. Ezzel együtt ebben az időszakban az erdőkben megjelennek azok az alibituristák is, akik a sűrűbe nem csupán a téli természet szépségeinek érdek nélküli élvezetéért járnak. Az elhullott agancsok gyűjtése azonban illegális, a vadászok pedig fokozottan odafigyelnek a szabálysértőkre – ugyanis az eldobott fejdíszek, anyagi értékükön túl természetes „labormintaként” is értékesek: belőlük a vadállomány minőségére és egészségére nézve fontos következtetések vonhatók le. A mostani időszakban tehát az a túrázó, aki a sűrűt elkerülve a kijelölt ösvényen marad, egyben annak látszatát is elkerüli, hogy szándékai kétesek.

Molnár Tamás meglepő tapasztalatként számolt be lapunknak arról, hogy – miközben, tesszük hozzá, a vadászattal és a vadászokkal szemben számos előítélet forog közszájon – a kritikus erdei találkozások alkalmával a túrázók, de a kutyasétáltatók is többnyire nagy érdeklődést mutatnak a vadász személye és munkája iránt, a tanácsait pedig nemcsak partnerként fogadják, de ki is kérik.