Három programmal buzdítják a gyermekeket és a fiatalokat a föld szeretetére

Csütörtök délelőtt elindult a „Vidéki élet, fiatalok vidéken” program. A vidéki életet és a mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket igyekszik vonzóvá tenni az ifjabb korosztály, köztük a városban élő fiatalok számára. A program fővédnöke Nagy István agrárminiszter.

„A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) három irányban indult el, hogy minél több fiatal számára vonzóvá tegye a vidéki életet, a termőfölddel való foglalatosságot. A programcsomagban három kezdeményezés kapott helyet, a Vidék Kaland Program, a Vesd bele magad! Program és a Virtuális Falu Program. Mindhárom kezdeményezés más-más korcsoportot szólít meg, de a cél közös, a hagyományos falusi, kistelepülési életforma népszerűsítése.

Vesd bele magad!

Ez a program a legkisebbeket kívánja elérni. Az AGRYA 2011–2015 között 93 ezer vetőmagcsomagot osztott ki, akkor még általános iskolák közvetítésével. Ez a program most újraindul, de most 6–12 éves gyermekek kapnak szaporítóanyagokat pályázati úton. Ehhez ki kell tölteni egy online űrlapot és a gyermekeknek a benyújtáshoz rajzolni, vagy írni kell, a „Zöldségek a mi barátaink” címmel. Siker esetén havonta pár fotóval és néhány sornyi beszámolóval dokumentálni kell, hogy mi lett a kiosztott magok sorsa. Csongrád megye mellett Fejér a másik terület, ahol nemcsak a vetőmag, de a földdel való munka gondolata is szárba szökken.

Mikula Lajos, az AGRYA vezetője elmondta, ez nem szociális jellegű vetőmagosztás, a kezdeményezés célja egyértelműen az élményszerzés és a szemléletformálás. Mind a két említett megyében 500-500 vetőmagcsomagra lehet pályázni. Ezek egyenként 30 négyzetméternyi területre elegendők.

A tervek szerint ez a mennyiség biztosítja a családi asztal számára a friss salátát, hónapos retket, sárgarépát, cukkinit, céklát, zöldborsót, csemegekukoricát, paradicso­mot és vöröshagymát. A generációk együtt dolgozhatnak a kiskertben, hasznosan töltve a közös időt. A sikerrel pályázók március utolsó napjáig megkapják a magokat. A szervezők nem hagyják magukra a kertészkedő családokat, ezért növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szakértő segíti majd a munkájukat.

Virtuális Falu Program

Indulása 2009-re nyúlik vissza és elnevezése arra utal, hogy a kistelepüléseken élő aktív fiatalokat összekötve létrejöjjön egy hálózat, egy közösség, egy „virtuális falu”. A Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetsége az AGRYA-val együttműködve 2016-óta szervez képzéseket, felkészítve őket arra, hogy hatékonyan tudják az adott közösséget képviselni. A képzések mellett a fiatalok által szervezett műhelytalálkozókhoz pénzügyi támogatást is ad az AGRYA. Az elmúlt két évben 43 település és helyben működő közösség kapcsolódott be a programba. Idén is van erre mód, április 1. és július 31. közötti kisrendezvények lebonyolítására és a kapcsolódó képzésekre február 15-ig lehet pályázni. Az eredményhirdetés március 8-án lesz.

Vidék Kaland Program

A korábban taglalt két program tegnap reggel óta él, ám a Vidék Kalanddal kapcsolatos pályázat csak március közepén indul. Ez sem új keletű, hiszen 2011–2016 között szervezte már az AGRYA. A célja, hogy városlakó, nem mezőgazdász, de az agrárium iránt érdeklődő fiatalok betekintést kaphassanak a napi agrártermelésbe. Remek eszköz arra, hogy a közhelyekre, általánosításokra épülő képet, ami korábban kialakult a gazdákról, a mezőgazdasági termelésről, eloszlassa, illetve árnyalja. A pályázaton keresztül kiválasztott fiatalok egy hétre bekapcsolódhatnak egy-egy gazdálkodói család életébe, a fogadó gazdaságok napi tevékenységébe. A résztvevő fiatalok az ott zajló tevékenységért nem vesznek fel fizetést, de cserébe kapnak kellemes és hasznos élményeket, illetve benyomásokat, melyeket a közösségi oldalakon megoszthatnak.

A program mögött áll több minisztérium is. Illés Boglárka helyettes-államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Ifjúságpolitikáért és Esélyteremtésért Felelős Helyettes Államtitkárság képviseletében elmondta, hogy az élet eredetét sokan sokféleképpen magyarázzuk, de a vetőmag biztosan az lehet, ha megfelelő kezekbe jut.

Viski József helyettes-államtitkár az agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkárságának képviseletében pedig arról beszélt, hogy bízik a programok sikerében, mert az adatok alapján a gazdálkodók 30%-a 60 év feletti.

A 16 millió forintos program bemutatóján Giczi Gergely az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese elmondta, hogy ha az elkövetkezendő évtizedekben a populáció növekszik és az erőforrások apadnak, akkor vertikálisan kell növekedni, jobb terméshozamokkal.