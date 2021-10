Agaras élet: a show tovább folytatódik

Az agarasoké egy különleges világ, ám még ebben is külön „kasztot” képviselnek az afgánosok.

Egy ilyen impozáns, de mégiscsak szőrgombóc gondozása ugyanis teljes embert kíván – erről mesélt a fehérvári László Tímea, aki Walt és Disney gazdájaként is sok sikert ért már el a kutyakiállítások világában. Ezek közül a legutóbbi a világkiállítás korosztályi második helyezése.

Egy csodálatos, hét hónapos afgán agár, Walt gazdája László Tímea, akinek képzeletbeli polca már most rakásig tele elismerésekkel, díjakkal, rozet­tákkal. Ám amikor elsőként ránéz valaki erre a gyönyörű kutyára, inkább az merül fel benne: micsoda türelem, kitartás és szeretet kell ahhoz, hogy valaki mindennap órákon át gondozza ezt a hatalmas szőrtömeget, amely neki van. Ráadásul Walt még kölyök, szőre sem akkora, mint felnőtt társaié. Mi lesz később? Mint kiderült, hetente egyszer két órát rászán az alapos fürdetésre, szőrpakolásra, a kibogozás, rendszeres ápolás pedig a reggelek és esték elmaradhatatlan feladata.

Szóval ilyenkor érvényesül az a mondás, hogy nem az embernek van kutyája, hanem a kutyának van embere…És ahogy Timi mesél, ez a tétel egyre inkább bebizonyosodik. Merthogy a gazda minden szavából „süt” a kutyái iránti szeretet. Timi a 7 hónapos afgán agárral, Walttal és a 3 éves whippettel, Disney-vel osztja meg az életét. Rendkívüli kitartással népszerűsíti e fajtákat a kiállításokon, s története remélhetőleg egészen a Craftsig visz majd bennünket.

De kezdjük az elején: László Tímea 10 évig fodrász volt, ám mindig is tudta, hogy valami olyannal kellene foglalkoznia, ami a kutyákkal kapcsolatos. Így jött az emberi hajkorona után a kutyakozmetikusi vonal, „nem idegen itt sem az olló” felkiáltással. Egy éve vezeti vállalkozását Fehérváron, de a kutyakiállítások világába már 15 éve belecsöppent. Akkor még argentin dogokkal, de – mint meséli – Disney (egészen pontosan K-Disney Russian Fata Morgana) megjelenésével azonnali lett a szerelem az agarakkal.

Nos, hát tegyük hozzá, ez nem is csoda. Vele a Craftsra is kijutott, s közben egyre profibb szinten kezdte űzni a kutyakiállítások világában fontos szerepet játszó felvezető feladatot, amelyet ma már oktat is a városban. Sok múlik ugyanis a handleren, aki a bírók előtt felvezeti a kutyát: ez is a show része ugyanis. Majd pedig hosszas várakozás után megérkezhetett életébe Khau Carreras Q Ivan Walt, vagy egyszerűen csak Walt is, akivel szintén elindult a kutyashow-k világába. Fajtacsoportjában és korosztályában magyar champion, több CAC és CACIB cím, best in show győztes, speciál klubkiállítások győztese. Nemrégiben pedig kvalifikációt szerzett a jövő évi Craftsra, ahová nagyon szeretne kijutni Timi Walttal is.

– A kiállítások miliőjét nagyon szeretem, de tenyészteni nem fogok. Szeretek olyan közegben lenni, ahol azonos az érdeklődési kör: ami nem más, mint a kutya – mondja. Legutóbbi ilyen élménye az október 2-i kutya-világkiállítás volt Csehországban, ahol Walt korosztályában „nagyon ígéretes” második helyezést ért el. A kis kölyöknek ezek az alkalmak most még igazán játékos feladatok, élmények, ahol emberekkel, kutyákkal lehet ismerkedni.

– Imádom a rakoncátlan, szétesős, koordinálatlan gyerekmozgását. Mindemellett elképesztően önfejű, meg kellett küzdenem vele, hogy az is legyen, amit én akarok. Az afgánnál még csak macska sem kell, hogy elkalandozzon, elég ehhez egy fűszál… Mostanra azért elég jól haladunk ebben a kérdésben, megtanulta a szabályokat – mondja Timi, aki szinte mindig viszi magával kedvenceit, még munkába is. Ha nem, akkor pedig anyukájánál vannak – ahol újabb három agár várja a haverokat.