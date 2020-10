Advent Fehérváron – A polgármester részletes tájékoztatást tett közzé az ünnepi időszakról

A polgármester hivatalos közösségi oldalán számolt be a legfontosabb információkról, amelyek a lakosságot érintik. Hosszasan részletezte az adventi időszakhoz kapcsolódó programokat, amelyet idén nagy mértékben a járványhelyzet alakít, de egy biztos, nem maradunk karácsonyfa és ünnepi fényáradat nélkül ebben az évben sem!

Cser-Palkovics András betartotta múlt heti ígéretét és részletes tájékoztatást adott az adventi időszakhoz kapcsolódó programokról, a járványhelyzetben lehetséges ünnepi készülődésről:

– Ahogy ígértük, idén is lesz közös fehérvári karácsonyfa a Városház téren és ünnepi fények a Belvárosban, amelyek felkapcsolására hagyományosan advent első vasárnapján kerül sor. A járványügyi helyzetre tekintettel a Városháza erkélyéről gyúlnak majd fel a fények, amelyben a Szóval győzni kommunikációs bajnokság idei nyertese lesz segítségemre. Hagyomány már az Élő adventi naptár is, amelynek egy-egy ablaka egy kis műsorral december 1-23. között idén is kinyílik, és ünnepi fényvetítéssel várja a téren sétálókat a Városháza. Természetesen a feldíszített Betlehem is kikerül a belső udvarra, és a kedvelt karácsonyi figurák, utcai fénydíszek is kikerülnek a Belváros több pontjára. Fényekbe öltöznek az átjárók és a belvárosi terek, idén a sok-sok szelfin visszaköszönő nagy fénygömbök a Városház térre kerülnek, és újra megy majd a kisvonat a városi karácsonyfa körül. Idén sajnos egészségvédelmi okokból nem lesz nagyszínpad, nem lesznek szabadtéri koncertek, elmarad a Kisangyalok kara közös éneklése, és a kisgyermekek Városház téri napi műsorait is nélkülöznünk kell. December 6-án azonban várjuk a Mikulást, aki segítőivel járja majd a Belvárost, valamint a biztonsági előírásokra figyelemmel az adventi hétvégéken megtartjuk a közös gyertyagyújtásokat is. Várhatóan a városi szilveszter is elmarad. A médiafelületeken folyamatosan (napokra és pontos kezdési időpontokra is részletesen kitérve) hírt adunk majd az ünnepvárás időszakához kapcsolódó programokról. Kérem, kísérjék figyelemmel, a rendkívüli körülmények között is készüljünk közösen karácsonyra!

– A karácsonyi vásárral már november közepétől hangolódhatunk majd az ünnepre, és idén a látogatók számára egy újítással, öko papírpohárral is készülünk, ezt használják majd minden faházban a vendáglátósok. A Városgondnokság tájékoztatása szerint megtartották a vendéglátós partnerek számára a nyílt licittárgyalást, és a kereskedők részére is lezárult a jelentkezési határidő a karácsonyi vásárba. Tizenkilenc vendéglátós nyerte el a nyílt licittárgyaláson a faházak bérleti jogát a Városház téren és a Fő utcán, valamint kilencen bérelnek területet a Palotai kapu téren saját installáció kihelyezésére. Tizenkettő kereskedő kezdi meg november közepén az árusítást a Fő utcán, ugyancsak tizenkettő kereskedő a Palotai kapu téren, valamint négy kereskedőnk kecskelábú asztalon fogja várni a városba látogatókat. Az idei évben a karácsonyi vásáron összesen ötvenkilenc vállalkozó képviselteti magát, ami – a licittárgyalások eredményeként – összesen nettó 33.500.000 forintos bevételt jelent a Városgondnokság számára.

A teljes bejegyzés pedig itt olvasható, még több Fehérvárt érintő fontos információval: