Várva várt várakozásban – Megkezdődött az advent Fejér megyében

Megyeszerte rendeztek advent első hétvégéjén programokat, teával, foglalkozásokkal vártak kicsit, nagyot.

Fényesség az éjszakában

Unalomig hangoztatott kifejezés a „közösségi összefogás”, de ha valóban ez jellemző Sáregresen, akkor bizony megkerülhetetlen a fogalom. Márpedig az először életre hívott sáregresi adventi vásárt is közösségi összefogás jellemezte: a település apraja-nagyja sütött-főzött, szervezkedett, hogy az éhes szájak gazdái vagy a melegedni vágyók megtalálják a számukra legmegfelelőbb ételt, italt, programot. Jócskán fogyott a mákos bejgli, a hókifli és persze a vásári hangulathoz illő zsíros deszka is. Ezeket mind helyiek készítették helyieknek, akik becsületkasszás jelleggel, a sáregresi gyermekeknek gyűjtve meg is vásárolhatták a remekeket. Na, jó, a finomságok nem csak a helyieknek készültek: számos cecei és alapi vendég érkezett a vásárra. Sőt, a kitelepült árusok között alapi gyümölcslét kínáló „kofát” is megfigyeltünk. A melegedni vágyók kézműves foglalkozáson vehettek részt – itt gyermekek, felnőttek együtt festettek, színeztek, vágtak és csillámtetováltattak –, valamint a Szaggató és a J.A.M. Showband Zenekar koncertjén hangolódhattak karácsonyra. A két zenekar között a helyi népdalkör idézte meg az ünnepi hangulatot. Vasárnap az önkormányzat és a közhasznú egyesület közreműködésében lángra lobbant az adventi koszorú első gyertyájának kanóca is.

Feléledt hagyomány

Mondhatni, hagyomány volt Cecén a nagy adventi koszorú gyertyáinak közös meggyújtása. Aztán egy ideig szünetelt ez a szokás – mesélt a vasárnap esti gyertyagyújtás hátteréről Vajai-Kovács Viktória szervező.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Idén szerencsére ismét felelevenítették a közösségi eseményt, amely során ezúttal az óvodához, iskolához köthető intézményvezetők voltak a főszereplők. Hiszen az ő segítségükkel gyulladt meg az első gyertya kanóca. Mint megtudtuk: a négyhetes adventi időszakban igyekeznek számos más, izgalmas programot is kínálni a falu aprajának, nagyjának. Így vasárnap kézművesdélutánnal várták a művelődési házba látogatókat. Ezen az alkalmon adventi koszorúk készültek, valamint olyan díszek, amelyeket a falu karácsonyfájára is felaggathattak az azt szépíteni vágyók. Persze a kreatív alkotások – például a spatulából, csipeszekből készült hóemberek, rénszarvasok – a készítők otthonát is díszíthették.

A következő gyertyát az egyházak képviselői gyújtják meg – miután a hét folyamán a Mikulás is ellátogat majd Cecére.

Gazdag programok a megyeszékhelyen

Fehérváron szombaton és vasárnap is akadt bőven adventi program, amely fiatalokat és időseket egyaránt megszólított. Szombaton délelőtt megnyílt a hagyományos Adventi udvar a Püspöki Palota kertjében, és ugyan délelőtt nem volt nagy mozgás a kézművestermékeket árusító pavilonok között, a délutáni gyertyagyújtásra megtelt az udvar. Az első láng fellobbanása előtt Spányi Antal megyés püspök fogalmazta meg ünnepi gondolatait.

Egy forró tea vagy forralt bor elfogyasztása után aztán máris részt lehetett venni a következő programon: a városháza falára kivetített hatalmas adventi naptárban kinyílt az első ablak, amelyben Zabos Regina énekelt egy karácsonyi dalt. Vasárnap aztán kinyílt a második ablak is, és innentől kezdve minden nap 17.30 órakor újabb ablakot nyitnak ki az élő adventi naptáron, amihez minden alkalommal egy-egy kis előadás is társul.

Vasárnap reggel a fagy ellenére is mintegy 400 résztvevője akadt a negyedik Adventi Jótékonysági Futásnak, amelyen a gyermekek egy, míg a felnőttek öt kilométert futottak. A nevezési díjakból és a felajánlásokból több mint 300 ezer forint gyűlt össze. A bevételt a 2019. január 12-én tartandó VII. Székesfehérvári Jótékonysági bálra ajánlják fel a szervezők, amelyet a MOL Aréna Sóstón rendeznek. A jótékonysági bál teljes bevételével pedig a Nagycsaládosok Országos Egyesületének székesfehérvári csoportját támogatják majd az esemény résztvevői. A verseny felnőtt győztese két belépőt kapott a bálra, a 12 év alatti gyerekek első helyezettjei – egy kisfiú és egy kislány – pedig együtt kapcsolhatták fel a belváros ünnepi fényeit Cser-Palkovics András polgármesterrel a Városház téri gyertyagyújtás alkalmával.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS