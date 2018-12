Karácsonyi halvásár Adonyban – Még mindig a ponty a legnépszerűbb

Háromnapos karácsonyi halvásár kezdődött pénteken az Adony melletti Lívia Majornál, a Líviai halastavak halászházánál.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Az akciót a halastavakat tavaly november óta üzemeltető Magyar Halgazdálkodási Természetvédelmi Kft. hirdette meg, amelynek egyik képviselőjétől, Kozmér Attilától megtudtuk, a napot jótékonysági fuvarokkal kezdték: olyanoknak vittek halat, akik – szerényen szólva – maguk tán nem tudtak volna érte jönni.

Olcsóbb és frissebb az adonyi hal, mint a multiknál kapható

A halakat takarmányon nevelték, nem tápon – a tápban ugyanis lehetnek gyógyszerek, vegyszerek, hallisztek – bármi, ellenben az adonyi halak borsón, tritikálén, búzán és kukoricán nőttek konyhakészre. A halpiac kínálatát a környező tavak tavaszi telepítésű egyedei adják, amelyek karácsonyra lehalászva a multis áraknál olcsóbb és frissebb, helyi árut adhatnak a környékbeli ünnepi konyhák asztalára. Élő pontyot kilónként 1000 forintért, harcsát 2500-ért, amurt és kárászt 800-ért választhattak a vásárlók, akik a mínuszok ellenére is csak érkeztek szépen már pénteken délelőtt is.

A busa és az amur húsa a legegészségesebb

A halpiacra megrendelést juttattak el az adonyi Szeplőtelen Szűz Mária szolgálóleányai Szerzetesrend Indiából érkezett missziós nővérei is, de ők kifejezetten csak amurt vagy busát kértek. A vásár berendezésén ott serénykedett Vass Károly is, az ország egyik legnevesebb halszaporítója, aki tudását nemcsak itthon, de távoli földrészeken is gyarapította. Halászkodott ’92-ben Brazíliában és indított be 5 hektáros keltető telepet 2014–17 között Laoszban. Tőle tudtuk meg, hogy az indiai nővérek igénye teljesen természetes: az amur és a busa ugyanis nem esznek mást, csak a természetes növényi táplálékokat, fitoplanktonokat, illetve zooplanktonokat – így húsuk a legegészségesebb. Mondhatni: számukra e két halfaj a kóser, avagy a halal.

Még mindig a ponty a legnépszerűbb

Megtudtuk azonban: hiába a számos korábbi busakampány: a magyar fogyasztók a pontyot részesítik előnyben. Amelynek ára idén átlagosan 1100-1300 Ft/kg között mozog, mellé alaplének pedig többnyire a kárász megy, amelyet ilyenkor, az amurhoz hasonlóan, a kereslet miatt 800 Ft körül kapni, mert hiába gyomhal, a pontynak kiadott takarmányon nő.

