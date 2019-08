Adománypont is lesz a pákozdi központban

Aki Sukoró felé autózva hagyja el a települést, láthatja, hogy a lovardával szemben lévő ipari parkban egy újabb beruházás közeledik a befejezése felé.

Pákozd keleti határában, az M7 Ipari Parkban egy logisztikai raktárbázis alapkövét helyezték el ünnepélyes külsőségek mellett közel egy éve, 2018 szeptemberében. A Baptista Szeretetszolgálat zöldmezős beruházása során 1700 négyzetméteren raktárépületet, ahhoz csatlakozóan irodákat és oktatótermet alakítanak ki. A projekt részeként megvalósuló eszközbeszerzést gépjárművek és karitatív segélyezésre, menekítésre használható eszközök vásárlása jelenti. Az új logisztikai központ a rászorulók gyorsabb és költséghatékonyabb elérését, krízishelyzetekben pedig a humanitárius gyorssegélyezést segíti a jövőben amellett, hogy a növekvő raktárkapacitás révén lehetőség nyílik nagyobb mennyiségű adomány fogadására és továbbítására is.

A kormány a Karitatív Tanáccsal közösen határozta el, hogy az egész országot lefedő hálózatot építenek ki annak érdekében, hogy ha akár bel-, akár külföldön következik be katasztrófa, a korábbinál hatékonyabban tudjanak segíteni. Erre a célra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból 4,5 milliárd forintot fordítanak, s ennek részeként jön létre a pákozdi logisztikai bázis is.

A Fejér megyei Velencén született és Székesfehérváron bejegyzett, a térséghez sok szálon kötődő Baptista Szeretetszolgálat a támogatásból az új létesítményre 354 millió forintot fordíthat. Hári Tibor, a szervezet főigazgatója elmondta: a tervek között szerepel – és ez elsősorban a környékbeli rászorultak megsegítését szolgálja –, hogy az ősszel elkészülő létesítményben kialakítanak egy adománypontot, adománygyűjtő helyszínt is. A leadott, jó állapotú, még használható, de felesleges tárgyakat és eszközöket továbbítják a mélyszegénységben élők felé, vagy pénzadományért tovább adják olyan emberek számára, akik szerényebb anyagi lehetőségük miatt nem engedhetik meg maguknak azt, hogy új holmikat vásároljanak.