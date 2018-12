Adománygyűjtést szerveztek Fehérvár hátrányos helyzetű lakosai számára

Hetedik éve szerveznek adománygyűjtést a város hátrányos helyzetű lakosait támogató intézmények, közöttük az idén már 20 éves Családok Átmeneti Otthona számára.

Szerdán délután adták át a Deák Lajosné önkormányzati képviselő szervezésében gyűjtött adományokat – ruhákat, játékokat, tartós élelmiszereket –, aki évek óta támogatja ilyen módon a közismert nevén anyaotthonként ismert intézményt. Az emeleten feldíszített karácsonyfa alatt idén is számos doboz és csomag sorakozott. Ugyancsak szerdán délután egy újabb fehérvári vállalat, az Alföldi Tej Kft. képviselője is elhozta az általuk felajánlott, tartós élelmiszereket és tejtermékeket is tartalmazó csomagokat. „Karácsony tájékán minden évben több szervezet és vállalat juttat adományokat az anyaotthonnak, amellyel nemcsak a bentlakókat tudjuk segíteni, de azokat is, akik korábban lakói voltak a háznak, és ugyan már kiköltöztek, de jól jön nekik a támogatás. Örömteli az is, hogy az utóbbi években nemcsak ünnepek tájékán, hanem egész évben kapunk adományokat, és egyre nő azoknak a magánembereknek a száma, akik kinőtt, de jó állapotú ruhákat, játékokat és egyéb holmikat hoznak nekünk. A legörömtelibb ebben pedig az, hogy annyi felajánlás jut el hozzánk, hogy már az anyaotthon keretein kívül eső rászorultakon is tudunk segíteni” – mondta el Erdélyi Zsuzsanna, az anyaotthon vezetője, akitől azt is megtudtuk, jelenleg 5 család él az átmeneti otthonban, ahol összesen egyszerre 6 családot tudnak fogadni.

Zsabka Attila, az anyaotthont is magában foglaló kríziskezelő központ vezetője az átadón elmondta, minden felajánlásnak nagyon örülnek, pláne azoknak, amelyek olyan praktikusak, mint például most az egyik cég által adományozott új bakancsok, amelyek így télvíz idején, amikor megnő a végtagfagyások száma, különösen értékesek. A cipőket az utcai szolgálat osztja majd ki azoknak az utcán élőknek, akiknek nagy szükségük van rá.

