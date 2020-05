Adományt kapott a különleges ellátást nyújtó, anyagi csőd fenyegette alcsútdobozi idősotthon

Hazánkban egyedülálló profillal, élethosszig tartó speciális szakápolást lát el a Hársfalevél Ápolási Intézet és Nyugdíjasház. Súlyos betegséggel küzdők élnek az otthonban, s az anyagi ellehetetlenülés szélére sodródtak. A vezető segítséget kért és kapott.

Alcsútdoboz község határában, szép környezetben nyílt meg tizenegy esztendeje a zöldmezős beruházással, kifejezetten ápolóotthonnak épült egészségügyi intézmény. Egy különleges, erős és karizmatikus asszony, Molnárné László Gabriella a tulajdonosa és a vezetője a háznak, ahol olyan betegeket fogadnak, s mondjuk ki: kísérnek a halálba, akiket a család nem tud, az állami egészségügy pedig szintén csak részben képes ellátni. Magasak a költségeik, ez az ellátási forma drága gépeket, felszerelést igényel, minden­órás gondoskodást, elkötelezett ápolókat. László Gabriella egyetemi végzettségű ápoló, személyében egyike a keveseknek, akik ilyen szinten szereztek képzettséget. Jelenleg félházzal üzemelnek a hatvan férőhelyes intézményben, januártól ugyanis egyre nehezebb helyzetbe kerültek az emelkedő költségek miatt.

Felfoghatatlan sorsok

– Összeomlani látszik az álmom, amit felépítettem, napról napra nő az aggodalmam – mondja a vezetőnő. – Mi lesz a betegekkel? A dolgozókkal? Ugrásszerűen megnőttek az árak, januártól, az influenza­járvány kezdetétől nálunk felvételi tilalom van, amit követett a koronavírus miatti szigorítás. Nekünk nincs Covid-betegünk – hangsúlyozza. Az épületen belül a korábbi demensrészleget kiürítették, felkészülvén az esetleges vírusfertőzésre, az most üres. A hagyományos idősellátás mellett jövedelemmel nem rendelkező éber kómásokat, gépi lélegeztetést igénylő bénult betegeket, neurológiai immunbetegeket, demenciában szenvedőket, sztómával élőket, gégekanülösöket látnak el az otthonban. Kívülálló és laikus számára szinte felfoghatatlan sorsok, és mind mögött egy-egy érző ember. Ezért is fektetnek nagy hangsúlyt a sokak számára a földi élet utolsó állomásának számító otthonban a magas szintű szakmai ellátáson túl a szeretetre, tapintatra és emberségre.

– Eddig soha senkitől nem kértem semmit, de elkeseredésemben Mészáros Lőrinchez fordultam. Mi nem veszünk igénybe állami támogatást. Az elhunytak helyett nem vehettünk fel újabb, speciális ápolásra szoruló betegeket, a havi tizenhatmillió forintos kiadás felére van fedezetünk. Huszonhat dolgozónk bérét nehezen gazdálkodjuk ki, pedig tíz önkéntes is bejár az intézménybe a lelkileg is megterhelő feladatok ellátására. Ugrásszerűen megnőtt a védőfelszerelések és a fertőtlenítők ára. Míg korábban ezer forintba került egy doboz kesztyű, most hétezer forint, a cellulóz védőruha eddigi 7-800 forintos ára tízszeresére ugrott. Magasabbak lettek a közműdíjak, s emelkedtek az élelmiszerárak is – sorolja László Gabriella az alig öt hónap alatt bekövetkezett drámai változásokat intézménye életében.

Felhívni a figyelmet

– Gyors választ kaptam a kérésemre, Mészáros úr kész segíteni a megváltozott helyzetben nekünk – mondja a vezetőnő, s szeretne a nyilvánosság előtt is köszönetet mondani dolgozói és betegei nevében is. A túlélést jelenti számukra a támogatás. A vezetőnőt férje és húszéves fia segíti munkájában, munkatársaival személyes a kapcsolatuk, az intézmény hiánypótló és különleges egészségügyi elhivatottságot tölt be. A Mészáros Csoport nevében a Fejér B.Á.L. Zrt. utalt át a Hársfalevél Intézetnek huszonötmillió forintot a következő három hónap működési költségeire, illetve a fertőtlenítők és a védőfelszerelés beszerzésére. „A Mészáros Csoport jótékonysági tevékenysége elsősorban a rászoruló gyermekek támogatásához kapcsolódik. Ugyanakkor látjuk, hogy a járványhelyzet okozta válság generációktól függetlenül hogyan sújt le az élet egyes területeire. Az alcsútdobozi Hársfalevél Ápolási Intézet számára megítélt támogatással az állandó gondoskodásra szoruló, kiszolgáltatott helyzetben élőkre, és az őket ápoló szakemberekre szerettük volna felhívni a figyelmet” – tájékoztatott dr. Tóth Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója.