Adjak maszkot a gyerekemre vagy ne? – Müller Cecília válaszolt lapunk kérdésére

A kisgyermekek maszkviselésével kapcsolatban tettünk fel kérdést az operatív törzsnek.

Olvasói jelzés szerint több üzletbe nem engedik be azokat az édesanyákat, akik kisgyerekkel érkeznek, és a gyermekük nem visel maszkot. Ezért rákérdeztünk: hány éves kortól kell a maszk azokon a helyszíneken, ahol a viselése kötelező? Müller Cecília országos tiszti főorvos sajtótájékoztatóján elmondta: a vonatkozó jogszabály nem tesz különbséget a korosztályok között. Ugyanakkor a gyermekek jellemzően nincsenek kitéve a koronavírus-fertőzésnek. Magyarországon is nagyon alacsony volt a megbetegedett gyermekek száma, s jellemzően nem is hordozzák a vírust.

– Úgy gondolom, hat éven aluli gyermekekre nem szabad rákényszeríteni a maszkot, mivel ez a légzésben és fizikailag is zavarja őket. Hat éven alul a maszk viselése véleményem szerint nem szükséges – válaszolta a tiszti főorvos.