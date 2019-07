Abai látogatás két családnál, lakossági fórummal

Székesfehérváron és Abán mutatkozott be péntek délután a Vesd bele magad! program az Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, az Agrárminisztérium és az Auchan együttműködésének részeként. A program fővédnöke Nagy István agrárminiszter.

Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár, Mikula Lajos, az Agrya ügyvezető titkára és Szakasics Zoltán, az Auchan Székesfehérvár áruház-igazgatója a hipermarketben tartott sajtótájékoztatón egyebek mellett a Vesd bele magad! program követendő példájáról szólt, hiszen a kezdeményezés a mikroközösségek mindennapjait kreatív módon, játékosan, edukatív jelleggel fejleszti, teszi jobbá.

Konyhakerti kalandokat is kínál a családok számára a program

A program a részt vevő gyermekek fotóiból válogatott kiállítással, valamint életmód- és agrártotóval mutatkozott be Székesfehérváron. Az ingyenes vetőmagcsomagokra az idén pályázni kellett, országosan 944 család 1017 vetőmagcsomagot kapott: Fejér megyében jelesül 131 család kertészkedik szorgosan a gyerekek bevonásával.

A megyei vizit Abán folytatódott, az államtitkár a programban aktívan részt vevő két családhoz látogatott el a Vak Bottyán és az Árpád utcába. Varga Zoltánék kertészkednek és állatokat is tartanak, fürjekkel és tyúkokkal foglalkoznak, a munkába 12 éve fiukat is bevonják. Vargáék működtetik az abai gazdaboltot, így szegről-végről szakmabeliek. Pákozdi Erikáék három gyermeket (1 és 8 éves fiú, 3 éves lány) nevelnek. Az anyuka szeptemberben tervezi, hogy visszamegy dolgozni, ha be tudja adni a picit a városban most épülő bölcsődébe. Nemrégiben költöztek a településre, az idei az első év, hogy kertészkednek, hogy „belevetették” magukat a Vesd bele magad! program által a konyhakertkalandba.

Feldman Zsolt államtitkár Fejér megyei látogatásának zárásaként lakossági fórumon szólt a vidékfejlesztés és az agrárium aktualitásairól.