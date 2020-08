A zenészeknek, énekeseknek nem csupán anyagilag nehéz a tavasz óta tartó időszak

Már köztudott, hogy augusztus 15-e után sem lehet 500 fő feletti nagyrendezvényeket, zenés-táncos eseményeket szervezni. Megkérdeztük a helyi zenei élet néhány szereplőjét, hogyan élik meg a helyzetet.

A koronavírus-járvány szinte az egész nyári fesztiválszezonnak betett, az átszervezett rendezvények közül is több elmarad. Csak kisebb, 500 fő alatti koncertek, fellépések lehetnek. Mindez a zeneipar sok-sok szereplőjét érinti, az énekesek, zenészek mellett a szervezőket is.

A fehérvári Alba Regia Feszt végül megmenekült, augusztus 22–24-e között megtartják, igaz, nem az eredeti helyszínen, a Zichy ligetben, hanem a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Ház szabadtéri színpadán.

Az egyik főszervező, Mits Gergő elmondta:

– Legalább kétszer kellett szerveznünk, igaz, a legutóbbi bejelentés előtt is gondolkodtunk más, alternatív helyszínben a Zichy liget helyett. Örülünk, hogy végül megvalósulhat a fesztivál, nincs keserű szájízünk azért, mert most alkalmazkodnunk kell a körülményekhez. A fesztivál továbbra is ingyenes, és az egykapus beengedést alkalmazzuk: a biztonságiak ügyelnek majd arra, hogy megmaradjunk az 500 fő alatti közönségszámnál. Minden koncertet megtartunk, így naponta négy fellépő lesz a színpadon.

A négytagú Mörk zenekar hétfőn este Budapesten koncertezett, s a héten még három fellépés szerepel a naptárban. Ez most nagyjából megfelel az éves átlagnak, nyaranta azonban van, hogy naponta játszanak, s most ez a 3-4 fellépés sem garantált minden héten. Ráadásul az 500 fős limit miatt jóval kisebb bevétel jön össze, ami számukra azért rossz, mert mindannyian a zenélésből élnek meg, a koncertek a bevétel 80 százalékát jelentik – nyilatkozta a zenekar fehérvári dobosa, Szabó Dániel. Ez az év tehát anyagilag igen nehézkes. A központilag ígért támogatás, a garázskoncertek lehetősége jó, ám nem elég, hiszen ezek a szereplések jelentősen kevesebb pénzt hozhatnak a konyhára. A lemezkészítés nem opció, mert ahhoz szintén pénz kellene, a jogdíjakból pedig azok tudnak megélni, akik igazán felkapottak, és többmilliós közönségük van. A Mörk tagjai úgy érzik: egyelőre nincs átfogó megoldás, ami igazi mentőcsomagot jelentene. Szükség lenne továbbá egy olyan szervezetre, ami jobban képviseli a zeneipar szereplőinek érdekeit.

Az Alba Regia Feszten fellép a székesfehérvári Vörös Janka énekesnő is, aki jó ideje benne van a szakmában, s a nevével fémjelzett zenekar nemrég újult meg Vörös Janka X Newseries néven. A frissítés ahhoz is köthető, hogy az énekesnő két éve gyermeket szült, és most jött el az idő, hogy elkezdjen visszatérni a zenei életbe. Számára már csak ezért is nehéz ez az időszak, hiszen tavasz óta nem léphettek színpadra zenésztársaival. Igaz, online koncertet ők is adtak az A38-ról, ám ez egészen más élmény, mint az élő, személyes találkozás a közönséggel. Janka az anyagi nehézségek mellett ezt a hátrányát is megemlítette annak, hogy elmaradnak a nagyobb rendezvények.

– A zenélésnek közösségi jelentősége, ereje van. Egy koncert hangulata mindig ott, élőben formálódik, az emberek hatnak egymásra, s ennek különleges a varázsa. Ebben a helyzetben, illetve az online szereplések során pont ez szűnik meg. Lehet otthonról egyedül vagy társaságban koncertet hallgatni, de a könnyűzene esetében az ilyen élmény sosem pótolja a valódi jelenlétet – véli Janka, aki szerint nagyon nehéz lesz visszatérni a normál kerékvágásba. Ha egyáltalán vissza lehet, hiszen sajnos mellékhatásként azt is el tudja képzelni, hogy az emberek úgymond szépen lassan leszoknak a kultúráról, a zenéről, még messzebb kerülnek ettől a plusz anyagi ráfordítást igénylő, de nem létszükségletként jelen lévő szegmensről.

Egzisztenciális szempontból szintén komoly próbatételt jelent ez az év. Igaz, mivel a zenekar tagjai tanítással is foglalkoznak, valahogy átvészelik a nehéz hónapokat. Az elmaradt koncertbevételek azonban nekik is hiányoznak. A központilag ígért támogatás részben jelenthet segítséget, hiszen nem tud mindenki részesülni belőle. Emiatt akár éleződhetnek is az ellentétek a szakmában.

A magyar népzenét játszó Kákics zenekar, valamint az andoki zenét közvetítő Los Andinos együttes vezetője, Tárnok Ákos elmondta: jellemzően egyik együttessel sem szerepelnek 500 fő feletti rendezvényen, általában pár száz fős közönség előtt játszanak. Ám a karantén ideje alatt nekik is sok fellépésük elmaradt. Amióta szabad 500 fő alatti eseményeket szervezni, azóta többször szerepeltek például táncházakban, vagy voltak Erzsébet-táborokban is. Külföldre azonban egyáltalán nem mennek, pedig most augusztus elején is lett volna több fellépés Bulgáriában. A Kákics pályázott az előadóművészeknek korábban kiírt „Köszönjük, Magyarország!” programban, s az elnyert összegből hat koncertet tudnak rendezni.